Mendoza se prepara para las elecciones 2025 con un nuevo sistema de votación y boletas de colores

Las elecciones 2025 en Mendoza tendrán dos urnas con boletas por color. Las mesas estarán integradas por una autoridad y dos colaboradores.

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación y la Legislatura. Además, se votarán concejales en doce municipios. Estos comicios incorporan un nuevo sistema de votación que reemplaza al cuarto oscuro por cabinas y boletas diferenciadas por color.

Los integrantes de la Junta Electoral brindaron detalles en una conferencia de prensa sobre las tareas que se están llevando a cabo para las próximas elecciones. Según confirmaron, uno de los cambios centrales será la forma de votar. Ya no se hablará de “cuarto oscuro”, sino de un recinto de votación con cabinas. Allí, cada elector recibirá dos boletas:

  • Boleta celeste para los cargos nacionales (diputados nacionales).

  • Boleta verde para los cargos provinciales.

Elecciones 2025: nuevo sistema de votación y boletas de colores

Elecciones 2025: nuevo sistema de votación y boletas de colores

Cada boleta deberá ser depositada en la urna correspondiente, identificada con los mismos colores para facilitar el proceso. Sin embargo, afirmaron que “las autoridades van a estar dentro del mismo recinto y los electores recibirán dos boletas y una lapicera”.

Si el votante advierte que cometió un error al marcar su voto, podrá solicitarle al presidente de mesa una nueva boleta para emitir el sufragio.

Autoridades y capacitación

La composición de las mesas también se modificará: estarán integradas por una autoridad de mesa y dos colaboradores para trabajar con los padrones y agilizar la votación. En Mendoza hay un padrón de aproximadamente 1.545.000 electores.

En paralelo, se anunció un plan de capacitación presencial y virtual no solo para las autoridades de mesa, sino también para la ciudadanía. El objetivo es explicar las diferencias del sistema y evitar confusiones durante la jornada electoral.

Elecciones 2025: cada elector recibirá dos boletas

Elecciones 2025: cada elector recibirá dos boletas

Voto en el exterior y sanciones

Para los argentinos residentes en el exterior habrá dos modalidades: votar en consulados y representaciones diplomáticas o enviar el sufragio por correo postal.

Se recordó además que la no emisión del voto para los ciudadanos de entre 18 y 70 años puede implicar una multa de entre $50 y $500, además de generar inconvenientes en ciertos trámites administrativos y laborales.

Finalmente, las autoridades aclararon que el DNI en la app Mi Argentina no será válido para votar. Solo podrán sufragar quienes presenten la tarjeta plástica del documento vigente, es decir, el último emitido según figure en el padrón.

Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) y los votantes encontrarán doble urna.

Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) y los votantes encontrarán doble urna.

Elecciones 2025 en Mendoza: qué y cómo se vota

Estas elecciones se realizarán en conjunto con las nacionales, ya que así las convocó el gobernador Alfredo Cornejo. En estos comicios se elegirán 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, repartidos entre las cuatro secciones que agrupa los departamentos. Además, los mendocinos votarán por cinco diputados nacionales

A su vez, se elegirá la mitad de los concejales en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. En el resto, votarán cargos municipales el 22 de febrero de 2026.

Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) y los votantes encontrarán doble urna, una para los candidatos nacionales y otra para los provinciales, con distintos diseños.

