Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Damián Gauna permanece internado tras la balacera en San Carlos. La Justicia investiga además un ataque previo denunciado por la familia Nievas.

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza

 Por Carla Canizzaro

La violenta agresión que sufrió Damián Gauna en San Carlos continúa generando repercusiones. El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento ocurrido el 18 de agosto en Eugenio Bustos. En paralelo, la Justicia investiga ataques previos vinculados a Jonathan David Nievas Díaz, conocido como "Oso".

En diálogo con Noticiero Andino, el fiscal del caso, Jorge Quiroga, informó que Gauna “reconoció a sus familiares el sábado, aunque sigue intubado”. Si bien presenta una leve mejoría, la Justicia espera la autorización médica para poder tomarle declaración cuando su estado lo permita.

Lee además
Guillermo Francos niega corrupción.
Política

Guillermo Francos niega corrupción y vincula las denuncias con el debate por la ley de discapacidad
Mercedes Rus encabezó el encuentro regional.
En la Legislatura provincial

La ministra Mercedes Rus encabezó el encuentro regional de mujeres referentes en seguridad y justicia
san carlos detienen al loco oscar noberto allanamiento en eugenio bustos
La Justicia investiga ataques previos vinculados a Jonathan David Nievas Díaz

La Justicia investiga ataques previos vinculados a Jonathan David Nievas Díaz

La investigación de la Justicia tras la balacera en Eugenio Bustos

Por otra parte, Quiroga confirmó que la causa avanza con dos expedientes distintos, ya que horas antes de la balacera se habría producido otro hecho en la vivienda de Nievas. Según la denuncia, alrededor de la una de la madrugada, un grupo de personas ingresó a la casa con palos, amenazó a los presentes y provocó destrozos.

El fiscal aclaró que Gauna no participó de ese primer ataque: “Tenemos otro expediente por el hecho ocurrido a la 1 de la mañana en la casa de Oso Nieva y está bajo investigación. Por la información que tenemos, Gauna no estuvo en ese momento y el conflicto originario viene de hace rato”, señaló.

Embed - El "Melli" Gauna mejora, pero sigue grave: investigan ataques previos y represalias

En este contexto, la esposa de Nieva difundió un video en el que aseguró que su familia está desprotegida y que fueron víctimas de una agresión previa en su propia vivienda. Además, pidió al fiscal que también escuche su versión y que los responsables de ese ataque sean detenidos mientras avanza la investigación.

Es una locura todo esto. Yo necesito que me den respuesta. Toda la vida no voy a tener a la policía afuera cuidándome. Mis hijos no van a la escuela, tienen mucho miedo”, manifestó la mujer.

De esta manera, la Justicia indaga los dos episodios en paralelo: por un lado, la balacera en la que resultó gravemente herido Damián Gauna y, por otro, la denuncia por la agresión a la familia Nievas horas antes.

Imputaron a cinco hombres por el brutal ataque al boxeador Damián Gauna

Los cinco hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, tras el brutal ataque al joven boxeador Damián Gauna de 26 años. El joven, continúa internado en el hospital Central tras haber sido víctima de una violenta agresión en San Carlos.

allanamiento, policia de investigacion, barrio santa teresita.jpg
Los cinco hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado

Los cinco hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado

Según informó el fiscal a cargo Jorge Quiroga a Noticiero Andino, los cinco hombres involucrados en caso, entre ellos Javier Alejandro Martínez, conocido como el "Kaka", permanecen detenidos mientras continúa la investigación. En este sentido, el fiscal comentó que la investigación se encuentra en la etapa de recolección de testimonios y a la espera de pruebas científicas.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones y evalúa denunciar a Spagnuolo

Julieta Silva declaró ante la Justicia y su defensa insiste en que es inocente

La Justicia falló a favor de Javier Milei y no deberá borrar su tuit contra Ian Moche

Qué dice el nuevo fallo por la causa YPF que beneficia a la Argentina

Declararon inconstitucional el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Juicios por jurado en Mendoza: tecnología e innovación para fallos más justos

Juicio por YPF: Estados Unidos frenó el embargo y la causa quedó en suspenso

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Fernández para suspender el decomiso de sus bienes

LO QUE SE LEE AHORA
Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo 1316 del Brinco, del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas
Secuestraron equipos

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz
Salió de la cárcel en junio

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

Te Puede Interesar

El gobernador devolvió gentilezas a un intendente que se cruzó de bando
Convenio de financiamiento

El guiño de Cornejo a su nuevo aliado político en Mendoza

Por Facundo La Rosa
Nuevo golpe al bolsillo: las prepagas vuelven a registrar un aumento en septiembre.
Incremento

Nuevo golpe al bolsillo: las prepagas vuelven a registrar un aumento en septiembre

Por Sitio Andino Sociedad
El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Por Carla Canizzaro