Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza

La violenta agresión que sufrió Damián Gauna en San Carlos continúa generando repercusiones. El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento ocurrido el 18 de agosto en Eugenio Bustos. En paralelo, la Justicia investiga ataques previos vinculados a Jonathan David Nievas Díaz , conocido como "Oso".

En diálogo con Noticiero Andino, el fiscal del caso, Jorge Quiroga , informó que Gauna “reconoció a sus familiares el sábado, aunque sigue intubado” . Si bien presenta una leve mejoría , la Justicia espera la autorización médica para poder tomarle declaración cuando su estado lo permita.

Por otra parte, Quiroga confirmó que la causa avanza con dos expedientes distintos , ya que horas antes de la balacera se habría producido otro hecho en la vivienda de Nievas . Según la denuncia, alrededor de la una de la madrugada , un grupo de personas ingresó a la casa con palos , amenazó a los presentes y provocó destrozos .

El fiscal aclaró que Gauna no participó de ese primer ataque : “Tenemos otro expediente por el hecho ocurrido a la 1 de la mañana en la casa de Oso Nieva y está bajo investigación. Por la información que tenemos, Gauna no estuvo en ese momento y el conflicto originario viene de hace rato”, señaló.

En este contexto, la esposa de Nieva difundió un video en el que aseguró que su familia está desprotegida y que fueron víctimas de una agresión previa en su propia vivienda. Además, pidió al fiscal que también escuche su versión y que los responsables de ese ataque sean detenidos mientras avanza la investigación.

“Es una locura todo esto. Yo necesito que me den respuesta. Toda la vida no voy a tener a la policía afuera cuidándome. Mis hijos no van a la escuela, tienen mucho miedo”, manifestó la mujer.

De esta manera, la Justicia indaga los dos episodios en paralelo: por un lado, la balacera en la que resultó gravemente herido Damián Gauna y, por otro, la denuncia por la agresión a la familia Nievas horas antes.

Imputaron a cinco hombres por el brutal ataque al boxeador Damián Gauna

Los cinco hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, tras el brutal ataque al joven boxeador Damián Gauna de 26 años. El joven, continúa internado en el hospital Central tras haber sido víctima de una violenta agresión en San Carlos.

allanamiento, policia de investigacion, barrio santa teresita.jpg Los cinco hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Según informó el fiscal a cargo Jorge Quiroga a Noticiero Andino, los cinco hombres involucrados en caso, entre ellos Javier Alejandro Martínez, conocido como el "Kaka", permanecen detenidos mientras continúa la investigación. En este sentido, el fiscal comentó que la investigación se encuentra en la etapa de recolección de testimonios y a la espera de pruebas científicas.