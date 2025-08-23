La ministra Mercedes Rus encabezó el encuentro regional de mujeres referentes en seguridad y justicia

La ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus encabezó la apertura del Primer Congreso Regional “Mujeres de Fuerzas de Seguridad Ciudadana” . Organizado por el IUSP, el encuentro congregó a las máximas funcionarias de Seguridad y Justicia de Mendoza, San Juan y San Luis.

La Legislatura provincial fue escenario del Primer Congreso Regional “Mujeres de Fuerzas de Seguridad Ciudadana” , que reunió a funcionarias judiciales, de seguridad y del ámbito académico de Cuyo y Chile. La apertura estuvo a cargo de la vicegobernadora, Hebe Casado, y la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez.

La mesa académica estuvo integrada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus ; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, Cecilia Saint André; la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, María Teresa Day; la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa; la subsecretaria de Seguridad de San Juan, Sandra Chamorro; la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, y la directora de Capacitación del IUSP, Paula Vetrugno.

El encuentro fue organizado por el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), a través de su Observatorio de Género, dependiente de la Dirección de Capacitación. Es el primer congreso de este tipo en la región, con cinco paneles en los que se abordaron distintas temáticas de interés no solo para mujeres que integran las fuerzas, sino también para la comunidad en general.

Mercedes Rus y la importancia de la articulación regional

Mercedes Rus resaltó la importancia de la articulación regional y la construcción de políticas conjuntas. “Es muy significativo reunir a mujeres que integran no solo la seguridad ciudadana en Mendoza, sino también a representantes de fuerzas nacionales con quienes trabajamos de manera constante”, señaló. La ministra agregó que, en materia de seguridad, se debe pensar en la región y que ya se avanza en “bases de datos conjuntas y controles unificados”.

Durante su intervención, también puso en valor el crecimiento de la participación femenina en la Policía de Mendoza. “Actualmente, el 34% de nuestra fuerza está integrada por mujeres, mientras que hace treinta años eran apenas el 9%. Ese avance es enorme. Ahora el desafío es que más mujeres accedan a cargos jerárquicos y de conducción”, subrayó.

Rus recordó además la historia de las mujeres en la seguridad, desde las amazonas y luchadoras de la independencia hasta reformistas y sufragistas. “Estamos acá para revertir esa invisibilidad, generar datos y visibilizar nombres. Celebro este congreso y auguro una excelente jornada de trabajo”, concluyó.

image

Hebe Casado, el desafío es que quienes vienen detrás lleguen más lejos que nosotros

Por su parte, Hebe Casado destacó que lo que hoy vemos “años atrás era impensado”. “Ver en la primera fila a quienes están encargadas de la seguridad de Cuyo, que son mujeres; a la máxima autoridad de la UNCuyo, que también es mujer; a una ministra de la Corte y a la Defensoría liderada por mujeres, son hechos que marcan un cambio profundo”, dijo.

En esa línea, la vicegobernadora remarcó que cada persona aporta una mirada particular que enriquece la gestión y la toma de decisiones. “No se trata de que todas las posiciones sean ocupadas por mujeres o por hombres, sino de que cada uno haga lo mejor posible en el rol que desempeña, independientemente del género”.

Desde otras provincias, las funcionarias compartieron sus experiencias y desafíos. La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, valoró la paridad alcanzada en su fuerza policial y los programas de formación de líderes. “El desafío es que quienes vienen detrás lleguen más lejos que nosotras, en mejores condiciones y con formación sólida”, afirmó, al tiempo que anunció que la próxima edición del congreso se realizará en su provincia.

La subsecretaria de Seguridad de San Juan, Sandra Chamorro, destacó la apertura de cargos de liderazgo femenino en su jurisdicción: “En mi equipo tengo a una de las primeras generales que encabeza una dirección; también cuento con la subjefa mujer por primera vez y la subdirectora del servicio penitenciario. Como líderes que manejamos la seguridad, tenemos la obligación de generar esos espacios y oportunidades, para que las nuevas generaciones puedan gozar de igualdad de condiciones a la hora de acceder a puestos de poder”.

La defensora general del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, Cecilia Saint André, enfatizó la importancia de la sororidad: “El Ministerio que lidero está integrado en un 78% por mujeres. Eso nos obliga a pensar que, cuando llegamos a lugares de decisión, debemos convertirnos en escalones para que otras mujeres también puedan crecer. Debemos trabajar más en equipo, acompañarnos y ayudarnos mutuamente”.

image

Desde el ámbito judicial, la ministra de la Suprema Corte, María Teresa Day, advirtió que el acceso al poder sigue siendo un desafío. “No es un problema de capacidad, es un problema de acceso al poder. Por eso debemos mostrar números, trabajar con evidencia y seguir impulsando políticas que nos permitan acceder en igualdad de condiciones. Este congreso es un paso más”.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, remarcó que estos espacios regionales de debate fortalecen las políticas públicas: “Podemos aprender unos de otros y crecer en conjunto. Este esfuerzo conjunto consolida políticas que promueven la igualdad y la prevención de la violencia, así como la construcción de instituciones más inclusivas y democráticas”.

En la misma línea, la directora de Capacitación del IUSP, Paula Vetrugno, subrayó la necesidad de contar con datos específicos: “La bibliografía y la legislación sobre mujeres en fuerzas de seguridad son escasas. Por eso este encuentro: necesitamos conclusiones y datos que nos permitan diseñar políticas públicas serias, trabajando en conjunto. Queremos saber dónde estamos parados”.

Finalmente, Romina Dufour Rasee, comisaria de la PDI de Chile, compartió su experiencia internacional y los desafíos de conciliar la vida familiar con la carrera profesional: “Lo que ustedes viven también lo he vivido yo, y estamos para ayudarnos mutuamente y trabajar en conjunto contra el crimen organizado, la trata de personas y otros delitos”.