Identificaron a los violentos

Gabriel Boric y Axel Kicillof sellan cooperación tras la brutal agresión a hinchas chilenos

El presidente chileno agradeció a Axel Kicillof la rápida intervención. El caso generó tensión diplomática y movilizó reuniones entre ambos funcionarios.

El presidente chileno Gabriel Boric agradeció a Axel Kicillof.

El presidente chileno Gabriel Boric agradeció a Axel Kicillof.

Por Sitio Andino Política

En una muestra de la gravedad del suceso, el presidente de Chile, Gabriel Boric, reveló que se comunicó con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien le aseguró que los agresores de los hinchas chilenos ya fueron identificados y serán imputados por intento de homicidio. Los violentos incidentes ocurridos en el partido entre el Club Atlético Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana escalaron hasta el nivel diplomático.

El mandatario chileno hizo pública la noticia a través de su cuenta de X, donde agradeció la colaboración de las autoridades argentinas.

“Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”, expresó.

Luego agregó: "Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar“.

El tuit de agradecimiento de Gabriel Boric dirigido a Axel Kicillof

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/1959070664150896915&partner=&hide_thread=false

El violento enfrentamiento generó roces diplomáticos entre la administración de Boric y el gobierno de Javier Milei. Ante la incontrastable evidencia de las imágenes del ataque, que recorrieron las redes sociales y los medios de comunicación, Boric calificó lo sucedido como algo “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.

El gobierno de Chile envió a su ministro de Interior, Álvaro Elizalde, a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y con el propio Kicillof, para coordinar esfuerzos en la investigación.

La sintonía entre Boric y Kicillof se evidenció cuando el gobernador bonaerense recibió a Elizalde y al embajador chileno en Argentina, Antonio Viera Gallo, para intercambiar información sobre los hechos. En la reunión, además de hablar sobre la situación de los hinchas chilenos heridos, se abordó la situación de los 104 detenidos, quienes ya fueron liberados.

Kicillof también utilizó su cuenta de X para manifestar su postura y la del gobierno provincial. “Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad”, escribió en un mensaje que reforzó la postura de Chile de no dejar los hechos impunes.

