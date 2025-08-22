Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

La Justicia dictaminó respecto a la utilización del estadio Libertadores de América, luego de los graves disturbios durante la Copa Sudamericana.

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Lo que debía ser una noche de fútbol y esperanza para Independiente terminó en uno de los episodios más oscuros que se recuerden en una cancha sudamericana. El Rojo buscaba revertir la serie ante Universidad de Chile, pero el partido quedó en segundo plano tras una feroz batalla en las tribunas del Libertadores de América. Todo comenzó cuando la hinchada visitante robó una bandera de Independiente y comenzó a lanzar objetos hacia donde estaban los hinchas de Independiente. Ese hecho desató una verdadera cacería: corridas, golpes, apuñalados y un hincha chileno que incluso cayó al vacío en medio del caos. El saldo provisorio es estremecedor: 10 heridos, algunos de gravedad, y más de 300 detenidos. #independiente #chile #fútbol"

La medida se adoptó tras los incidentes violentos del miércoles pasado, cuando facciones de la barra del club se enfrentaron con simpatizantes de Universidad de Chile.

mira los videos del horror: independiente y la u de chile por la sudamericana termino en una guerra video
tremendo

Mirá los videos del horror: Independiente y la U de Chile por la Sudamericana terminó en una guerra
El Mundial 2026, cada vez más cerca
Fútbol

Video: Trump e Infantino confirmaron fecha y sede del sorteo del Mundial 2026

El club adelantó que apelará la decisión, aunque el partido ante Platense, previsto para el domingo, ya fue confirmado a puertas cerradas.

El rol de la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad

La resolución respondió a la presentación de la Fiscalía N°4 de Avellaneda, que investiga los hechos ocurridos en el marco de la Copa Sudamericana. El fiscal solicitó la clausura preventiva del estadio para partidos con público, habilitando únicamente su uso sin hinchas o en otro escenario.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había anticipado la medida y confirmó que los investigadores detectaron “manchas hepáticas arteriales en la tribuna”, lo que obliga a realizar pericias en la cancha.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " En medio de los incidentes que mancharon la noche en el Libertadores de América, se vivió una escena tan increíble como brutal: un simpatizante de Independiente fue atacado a golpes por la propia hinchada del Rojo en una confusión en la tribuna. La violencia fue tal que, para frenar la agresión, el hombre tuvo que mostrar el escudo de Independiente en su pantalón y así demostrar que era local. Solo entonces dejaron de golpearlo. Un episodio que grafica el nivel de descontrol y caos que reinó en Avellaneda, donde la violencia se impuso por encima del fútbol y la seguridad brilló por su ausencia. #independiente #udechile #copasudamericana"

Los daños en el estadio Libertadores de América

El estadio Libertadores de América sufrió importantes destrozos durante los disturbios. Las imágenes posteriores mostraron puertas arrancadas, portones destruidos, baldosas rotas, sanitarios destrozados, puestos de comida desmantelados y daños en cañerías y conexiones eléctricas.

Ante este panorama, la dirigencia de Independiente decidió postergar el canje de bonos que estaba previsto para el jueves y reprogramarlo para el viernes a las 18, aunque la decisión judicial dejó en claro que no habrá público en las tribunas.

Riesgo de sanciones deportivas para Independiente en la Conmebol Sudamericana

El presidente Néstor Grindetti aseguró que el club cumplió con todas las recomendaciones de Conmebol y de las autoridades provinciales. Sin embargo, el riesgo de sanciones persiste: Independiente podría ser expulsado de la Copa Sudamericana o sufrir una seguidilla de partidos sin público.

La situación judicial y deportiva de la institución continúa abierta, mientras el equipo se prepara para disputar un partido clave sin el aliento de su gente.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#LoViEnRedes | Lo que debía ser una fiesta de fútbol terminó en escándalo: el partido entre Independiente y U. de Chile por la Copa Sudamericana fue cancelado tras violentos incidentes en las tribunas que dejaron heridos y detenidos. Los hinchas visitantes arrojaron objetos pesados al público local y la barra del Rojo respondió con agresiones. El árbitro suspendió el encuentro y la Conmebol lo dio por cancelado por falta de garantías de seguridad. La Justicia investiga responsabilidades y el estadio de Independiente quedó clausurado. El hecho generó repercusiones políticas en Argentina y Chile, y dejó la pregunta abierta: ¿hasta cuándo la violencia va a ganar en los estadios? Más noticias en sitioandino.com #udechile #independiente #deportes"

