La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

El Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda , a cargo del juez José Luis Arabito , resolvió que el Club Atlético Independiente podrá jugar como local en el estadio Libertadores de América, pero sin público .

La medida se adoptó tras los incidentes violentos del miércoles pasado , cuando facciones de la barra del club se enfrentaron con simpatizantes de Universidad de Chile .

El club adelantó que apelará la decisión, aunque el partido ante Platense, previsto para el domingo, ya fue confirmado a puertas cerradas .

La resolución respondió a la presentación de la Fiscalía N°4 de Avellaneda , que investiga los hechos ocurridos en el marco de la Copa Sudamericana . El fiscal solicitó la clausura preventiva del estadio para partidos con público , habilitando únicamente su uso sin hinchas o en otro escenario.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había anticipado la medida y confirmó que los investigadores detectaron “manchas hepáticas arteriales en la tribuna”, lo que obliga a realizar pericias en la cancha.

Los daños en el estadio Libertadores de América

El estadio Libertadores de América sufrió importantes destrozos durante los disturbios. Las imágenes posteriores mostraron puertas arrancadas, portones destruidos, baldosas rotas, sanitarios destrozados, puestos de comida desmantelados y daños en cañerías y conexiones eléctricas.

Ante este panorama, la dirigencia de Independiente decidió postergar el canje de bonos que estaba previsto para el jueves y reprogramarlo para el viernes a las 18, aunque la decisión judicial dejó en claro que no habrá público en las tribunas.

Riesgo de sanciones deportivas para Independiente en la Conmebol Sudamericana

El presidente Néstor Grindetti aseguró que el club cumplió con todas las recomendaciones de Conmebol y de las autoridades provinciales. Sin embargo, el riesgo de sanciones persiste: Independiente podría ser expulsado de la Copa Sudamericana o sufrir una seguidilla de partidos sin público.

La situación judicial y deportiva de la institución continúa abierta, mientras el equipo se prepara para disputar un partido clave sin el aliento de su gente.