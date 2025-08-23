Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

En la madrugada de este sábado, la Policía capturó a tres prófugos chilenos que alarmaron a la provincia de Mendoza. Todos los detalles en esta nota.

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

Por Sitio Andino Policiales

Este sábado a la 01:20, la Policía de Troncal Totoral de Chile capturó a tres peligrosos prófugos que habían generado alarma en Mendoza. Los detenidos, implicados en graves delitos, ya se encuentran a disposición de la Justicia para su correspondiente procesamiento.

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El 15 de agosto, los internos Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda lograron escapar del penal utilizando una cuerda metálica como canopy. Este suceso no solo causó alarma en la población chilena, sino que también encendió las alertas en Mendoza, ante la posibilidad de que los fugitivos pudieran cruzar hacia esa región.

Lee además
LATAM suma más vuelos de Mendoza a Chile y Brasil.
Transporte aéreos de pasajeros

Mendoza suma mayor conectividad internacional directa con Chile y Brasil
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 23 de agosto.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 23 de agosto

Afortunadamente, esta madrugada, la Fiscalía de Valparaíso confirmó su captura en el peaje Troncal Totoral, ubicado en la Ruta 5 Norte, kilómetro 731, en dirección norte.

En el lugar, Carabineros detuvo a un conductor de automóvil (sin antecedentes) que transportaba a los tres reos fugados desde la cárcel de Valparaíso. Los tres fueron puestos a disposición de la Justicia.

La noticia también fue comunicada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, a través de su cuenta oficial de X: "Se ha apresado a los tres reos que se habían fugado. Pueden intentarlo de una u otra manera, pero los vamos a encontrar y someter ante la Justicia". / t13

Embed

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 22 de agosto

Persiste el mal tiempo en alta montaña y el Paso Internacional Los Libertadores continuará cerrado

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 21 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 20 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza
SERVICIOS

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Te Puede Interesar

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Por Sofía Pons
Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Mendoza en la era de la Inteligencia Artificial:  historias de quienes la usan a diario.
Testimonios

Mendoza en la era de la Inteligencia Artificial: historias de quienes la usan a diario

Por Natalia Mantineo