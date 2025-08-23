La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

Este sábado a la 01:20, la Policía de Troncal Totoral de Chile capturó a tres peligrosos prófugos que habían generado alarma en Mendoza . Los detenidos, implicados en graves delitos, ya se encuentran a disposición de la Justicia para su correspondiente procesamiento.

El 15 de agosto, los internos Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda lograron escapar del penal utilizando una cuerda metálica como canopy. Este suceso no solo causó alarma en la población chilena, sino que también encendió las alertas en Mendoza, ante la posibilidad de que los fugitivos pudieran cruzar hacia esa región.

Afortunadamente, esta madrugada, la Fiscalía de Valparaíso confirmó su captura en el peaje Troncal Totoral , ubicado en la Ruta 5 Norte, kilómetro 731, en dirección norte.

En el lugar, Carabineros detuvo a un conductor de automóvil (sin antecedentes) que transportaba a los tres reos fugados desde la cárcel de Valparaíso. Los tres fueron puestos a disposición de la Justicia.

La noticia también fue comunicada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, a través de su cuenta oficial de X: "Se ha apresado a los tres reos que se habían fugado. Pueden intentarlo de una u otra manera, pero los vamos a encontrar y someter ante la Justicia". / t13

Embed Durante la madrugada de este sábado, en un operativo conjunto del OS9 de Carabineros junto a la Fiscalía Regional de Valparaíso, se detuvo a los tres reos que se habían fugado desde la cárcel de Valparaíso.



Esto demuestra la importancia del actuar conjunto del Estado y sus… pic.twitter.com/ZqxDF0WN6U — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 23, 2025

