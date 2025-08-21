Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 21 de agosto.

El Paso Pehuenche , que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado este jueves 21 de agosto para todo tipo de vehículos . Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe.

Este Paso conecta con la localidad de Talca , al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada a una altitud de 2.553 metros sobre el nivel del mar, es una vía estratégica para el tránsito entre ambos países, facilitando el cruce de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de larga distancia.

Además de su función logística, el Centro de Frontera Pehuenche es una puerta de acceso a paisajes naturales de gran belleza, como la Laguna del Maule y la Cordillera de los Andes.

Para este jueves , el pronóstico indica mal tiempo instalado durante toda la jornada. Precipitaciones níveas importantes, especialmente en zona Sur después del mediodía. Acumulación esperada de más de 50 cm de nieve nueva en zona Sur.

Por esto mismo, con el Paso Internacional Los Libertadores las autoridades tomaron igual medida.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.