Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

En un contexto económico complejo para el país y la provincia, el acceso a un subsidio para pagar servicios esenciales como la luz y el agua se vuelve cada vez más necesario. Por esa razón, en Sitio Andino reunimos la información que debés conocer para solicitarlo.
Tanto Aguas Mendocinas como Energía Mendocina ofrecen subsidios para personas en situación de vulnerabilidad. Según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), la Canasta Básica Total parano ser considerado pobre en julio fue de $1.037.379,17, una cifra que muchas familias no logran alcanzar.
Frente a esta realidad, este medio recopiló información oficial de las empresas proveedoras para responder una duda cada vez más frecuente: cómo acceder a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz.
Cómo pedir un subsidio al agua en Mendoza
Aguas Mendocinas (AYSAM) ofrece un subsidio a usuarios de bajos recursos que no pueden afrontar el pago de los servicios de agua y cloacas. La gestión debe realizarse de manera presencial en el Área Social del municipio correspondiente.
Si la persona solicitante es jubilada o pensionada y percibe el haber mínimo, deberá tramitar el Subsidio a Jubilados directamente en las oficinas de Aguas Mendocinas.
Qué cubre el subsidio al agua en Mendoza
El subsidio otorga un descuento de entre el 75% y el 100% sobre la tarifa mínima, y tiene una vigencia de 1 año, luego del cual debe renovarse en el municipio.
image
Las personas en situación de vulnerabilidad pueden solicitar un subsidio al agua que va desde el 75 al 100% de la cobertura
Documentación requerida:
Fotocopia del DNI del titular de la cuenta
DNI de los integrantes del grupo familiar
Última factura emitida por AYSAM
Comprobante de ingresos del hogar
Certificado del Registro de la Propiedad
Constancia de uso o contrato de alquiler (si es inquilino); en su defecto, Certificado de Residencia
Certificado médico (si hay enfermedades crónicas, terminales o discapacidad en el grupo familiar)
Documentación que acredite situación de vulnerabilidad (embargo, desnutrición, siniestros, etc.)
Cómo solicitar un subsidio para la luz en Mendoza
En el caso del servicio eléctrico, EDEMSA informa que quienes deseen acceder a la tarifa social provincial deben estar previamente inscriptos en el Régimen de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y estar clasificados como Nivel 2 (bajos ingresos) o Nivel 3 (ingresos medios), según el Decreto 218/25.
Quiénes pueden acceder a la tarifa social de la luz:
Trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta 2 salarios mínimos
Monotributistas de categorías bajas (hasta 2 SMVM mensualizados)
Titulares de programas sociales
Inscriptos en Monotributo Social o régimen especial del personal doméstico
Personas que perciban seguro de desempleo
Veteranos de Guerra del Atlántico Sur con pensión vitalicia
Personas con discapacidad con ingresos que no superen los 2 SMVM
Importante: Jubilados y pensionados no pueden acceder a este beneficio general, ya que tienen un régimen específico.
image
Jubilados y pensionados solicitan a través de otro régimen su subsidio.
Documentación necesaria:
Declaración jurada de tarifa social completa y firmada
DNI del titular del servicio
Documentación que acredite ingresos: bono de sueldo, certificado negativo de ANSES, inscripción en AFIP (para monotributistas)
Informe de titularidad emitido por la Dirección de Registros Públicos
Si estás atravesando una situación económica difícil y se te hace imposible pagar los servicios básicos, estos subsidios pueden ser un alivio. Acercarte al municipio o consultar en las páginas oficiales de las empresas es el primer paso para iniciar el trámite. Y recordá que la luz y el agua son derechos esenciales.