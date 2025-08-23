SERVICIOS

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Si te cuesta pagar el agua o la luz, podrías acceder a un subsidio para servicios básicos. Te contamos cómo pedirlo y dónde hacer el trámite.

Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza

Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza

 Por Soledad Maturano

En un contexto económico complejo para el país y la provincia, el acceso a un subsidio para pagar servicios esenciales como la luz y el agua se vuelve cada vez más necesario. Por esa razón, en Sitio Andino reunimos la información que debés conocer para solicitarlo.

Tanto Aguas Mendocinas como Energía Mendocina ofrecen subsidios para personas en situación de vulnerabilidad. Según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), la Canasta Básica Total para no ser considerado pobre en julio fue de $1.037.379,17, una cifra que muchas familias no logran alcanzar.

Lee además
La industria del durazno recibe impulso con un subsidio millonario del Gobierno de Mendoza
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno de Mendoza fortalece la industria del durazno con un subsidio millonario
Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Frente a esta realidad, este medio recopiló información oficial de las empresas proveedoras para responder una duda cada vez más frecuente: cómo acceder a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz.

Cómo pedir un subsidio al agua en Mendoza

Aguas Mendocinas (AYSAM) ofrece un subsidio a usuarios de bajos recursos que no pueden afrontar el pago de los servicios de agua y cloacas. La gestión debe realizarse de manera presencial en el Área Social del municipio correspondiente.

Si la persona solicitante es jubilada o pensionada y percibe el haber mínimo, deberá tramitar el Subsidio a Jubilados directamente en las oficinas de Aguas Mendocinas.

Qué cubre el subsidio al agua en Mendoza

El subsidio otorga un descuento de entre el 75% y el 100% sobre la tarifa mínima, y tiene una vigencia de 1 año, luego del cual debe renovarse en el municipio.

image
Las personas en situación de vulnerabilidad pueden solicitar un subsidio al agua que va desde el 75 al 100% de la cobertura

Las personas en situación de vulnerabilidad pueden solicitar un subsidio al agua que va desde el 75 al 100% de la cobertura

Documentación requerida:

  • Fotocopia del DNI del titular de la cuenta
  • DNI de los integrantes del grupo familiar
  • Última factura emitida por AYSAM
  • Comprobante de ingresos del hogar
  • Certificado del Registro de la Propiedad
  • Constancia de uso o contrato de alquiler (si es inquilino); en su defecto, Certificado de Residencia
  • Certificado médico (si hay enfermedades crónicas, terminales o discapacidad en el grupo familiar)
  • Documentación que acredite situación de vulnerabilidad (embargo, desnutrición, siniestros, etc.)

Cómo solicitar un subsidio para la luz en Mendoza

En el caso del servicio eléctrico, EDEMSA informa que quienes deseen acceder a la tarifa social provincial deben estar previamente inscriptos en el Régimen de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y estar clasificados como Nivel 2 (bajos ingresos) o Nivel 3 (ingresos medios), según el Decreto 218/25.

Quiénes pueden acceder a la tarifa social de la luz:

  • Trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta 2 salarios mínimos
  • Monotributistas de categorías bajas (hasta 2 SMVM mensualizados)
  • Titulares de programas sociales
  • Inscriptos en Monotributo Social o régimen especial del personal doméstico
  • Personas que perciban seguro de desempleo
  • Veteranos de Guerra del Atlántico Sur con pensión vitalicia
  • Personas con discapacidad con ingresos que no superen los 2 SMVM

Importante: Jubilados y pensionados no pueden acceder a este beneficio general, ya que tienen un régimen específico.

image
Jubilados y pensionados solicitan a través de otro régimen su subsidio.

Jubilados y pensionados solicitan a través de otro régimen su subsidio.

Documentación necesaria:

  • Declaración jurada de tarifa social completa y firmada
  • DNI del titular del servicio
  • Documentación que acredite ingresos: bono de sueldo, certificado negativo de ANSES, inscripción en AFIP (para monotributistas)
  • Informe de titularidad emitido por la Dirección de Registros Públicos

Si estás atravesando una situación económica difícil y se te hace imposible pagar los servicios básicos, estos subsidios pueden ser un alivio. Acercarte al municipio o consultar en las páginas oficiales de las empresas es el primer paso para iniciar el trámite. Y recordá que la luz y el agua son derechos esenciales.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 23 de agosto de 2025

Mendoza en 2025: agro y comercio sostienen el empleo frente a la crisis

Comercio electrónico marca récord en el primer semestre y revoluciona los hábitos de consumo

El Gobierno pasa a disponibilidad a trabajadores del INV y el INTA, pese a la Justicia y el Congreso

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 22 de agosto de 2025

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping

Créditos hipotecarios en Mendoza: tasas, cuotas y requisitos para acceder a tu vivienda propia

Caída del consumo y abandono de viñedos: la crisis del vino en la provincia de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 23 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 23 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Qué pizzería de Buenos Aires llegará a Mendoza Shopping en septiembre.
Comercio

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Despliegue policial en Maipú por un incendio grave. 
operativo policial en el lugar

Importante incendio en un local de baterías en Maipú

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Te Puede Interesar

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera.
Salud

Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera

Por Natalia Mantineo
Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Por Juan Pablo Strappazzon