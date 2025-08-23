Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza

En un contexto económico complejo para el país y la provincia, el acceso a un subsidio para pagar servicios esenciales como la luz y el agua se vuelve cada vez más necesario. Por esa razón, en Sitio Andino reunimos la información que debés conocer para solicitarlo.

Tanto Aguas Mendocinas como Energía Mendocina ofrecen subsidios para personas en situación de vulnerabilidad . Según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), la Canasta Básica Total para no ser considerado pobre en julio fue de $1.037.379,17 , una cifra que muchas familias no logran alcanzar.

Frente a esta realidad, este medio recopiló información oficial de las empresas proveedoras para responder una duda cada vez más frecuente: cómo acceder a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz.

Aguas Mendocinas (AYSAM) ofrece un subsidio a usuarios de bajos recursos que no pueden afrontar el pago de los servicios de agua y cloacas. La gestión debe realizarse de manera presencial en el Área Social del municipio correspondiente .

Si la persona solicitante es jubilada o pensionada y percibe el haber mínimo, deberá tramitar el Subsidio a Jubilados directamente en las oficinas de Aguas Mendocinas.

Qué cubre el subsidio al agua en Mendoza

El subsidio otorga un descuento de entre el 75% y el 100% sobre la tarifa mínima, y tiene una vigencia de 1 año, luego del cual debe renovarse en el municipio.

image Las personas en situación de vulnerabilidad pueden solicitar un subsidio al agua que va desde el 75 al 100% de la cobertura

Documentación requerida:

Fotocopia del DNI del titular de la cuenta

DNI de los integrantes del grupo familiar

Última factura emitida por AYSAM

Comprobante de ingresos del hogar

Certificado del Registro de la Propiedad

Constancia de uso o contrato de alquiler (si es inquilino); en su defecto, Certificado de Residencia

Certificado médico (si hay enfermedades crónicas, terminales o discapacidad en el grupo familiar)

Documentación que acredite situación de vulnerabilidad (embargo, desnutrición, siniestros, etc.)

Cómo solicitar un subsidio para la luz en Mendoza

En el caso del servicio eléctrico, EDEMSA informa que quienes deseen acceder a la tarifa social provincial deben estar previamente inscriptos en el Régimen de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y estar clasificados como Nivel 2 (bajos ingresos) o Nivel 3 (ingresos medios), según el Decreto 218/25.

Quiénes pueden acceder a la tarifa social de la luz:

Trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta 2 salarios mínimos

Monotributistas de categorías bajas (hasta 2 SMVM mensualizados)

Titulares de programas sociales

Inscriptos en Monotributo Social o régimen especial del personal doméstico

Personas que perciban seguro de desempleo

Veteranos de Guerra del Atlántico Sur con pensión vitalicia

Personas con discapacidad con ingresos que no superen los 2 SMVM

Importante: Jubilados y pensionados no pueden acceder a este beneficio general, ya que tienen un régimen específico.

image Jubilados y pensionados solicitan a través de otro régimen su subsidio.

Documentación necesaria:

Declaración jurada de tarifa social completa y firmada

DNI del titular del servicio

Documentación que acredite ingresos: bono de sueldo, certificado negativo de ANSES, inscripción en AFIP (para monotributistas)

Informe de titularidad emitido por la Dirección de Registros Públicos

Si estás atravesando una situación económica difícil y se te hace imposible pagar los servicios básicos, estos subsidios pueden ser un alivio. Acercarte al municipio o consultar en las páginas oficiales de las empresas es el primer paso para iniciar el trámite. Y recordá que la luz y el agua son derechos esenciales.