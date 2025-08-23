Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

El contexto económico actual atraería a empresas del exterior y la provincia no pasa desapercibida. Conocé cuáles están interesadas en Mendoza Shopping.

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.

Foto: Cristian Lozano
 Por Sofía Pons

El centro comercial de Guaymallén tiene 120 locales, y las grandes marcas buscan tener su lugar. Mendoza Shopping comenzó a recibir propuestas en busca de un espacio para alojar empresas internacionales, algunas ya cerraron su contrato y próximamente abrirán sus puertas.

La gerenta general de Mendoza Shopping, Jesica Lois, expresó que hay marcas que ya se comunicaron para conocer qué posibilidades hay de instalarse en el centro comercial. "En este esquema en donde las condiciones macroeconómicas cambian y donde uno ve que quizás hay una línea un poco más estable, es donde las marcas internacionales empiezan a mirar con buenos ojos el mercado argentino, que es siempre muy atractivo", indicó.

Lee además
Qué pizzería de Buenos Aires llegará a Mendoza Shopping en septiembre.
Comercio

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping
Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Lois explicó que las empresas del exterior buscan cierto nivel de previsibilidad para abrir sus puertas en otros países. "Hasta hace poco las marcas no veían esas posibilidades. Desde hace un tiempo, hay charlas bastante firmes con distintas firmas internacionales", comentó.

La empresa que ya echa raíces en Mendoza y se hizo un lugar en el centro comercial de Guaymallén es Under Armour. La marca abrirá sus puertas el 20 de septiembre y según Lois, será el primer local exclusivo en la provincia.

21 de Agosto de 2025, Mendoza Plaza Shopping, comercios próximas aperturas, locales para alquiler
Under Armour abrirá sus puertas en septiembre en Mendoza Shopping.

Under Armour abrirá sus puertas en septiembre en Mendoza Shopping.

Qué empresas podrían llegar a Mendoza Shopping

Según la gerenta, Mendoza siempre es interesante para el mercado y una empresa francesa que comercializa indumentaria y accesorios deportivos podría llegar pronto. "El shopping pertenece a IRSA, y ya tenemos distintos acuerdos con marcas internacionales a nivel compañía. Decathlon es la que más suena", expresó.

La firma que muchos mendocinos desean que regrese, pero de la que aún no hay novedades es Falabella. Sin embargo, el centro comercial ya prepara la llegada de la marca Yagmour, compañía de origen nacional y que comercializa indumentaria femenina desde 1971.

Otra de las novedades del shopping será una hamburguesería, que combinará la comida rápida con el entretenimiento para los más chicos a través del mundo de los videojuegos y se ubicará en la zona cercana a las salas de cine. A su vez, en el rubro gastronómico, se incorporará Kentucky, una cadena de pizzerías de Buenos Aires.

El centro comercial realizará cinco aperturas en lo que resta del año, que conforman un total de ocho planificadas a futuro. "Hoy estamos con un 98% de ocupación. Hay locales que aparecen disponibles, pero ya tienen un contrato firmado. De acá a fin de año, solo no van a quedar uno o dos espacios libres", indicó Lois.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 23 de agosto de 2025

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Mendoza en 2025: agro y comercio sostienen el empleo frente a la crisis

Comercio electrónico marca récord en el primer semestre y revoluciona los hábitos de consumo

El Gobierno pasa a disponibilidad a trabajadores del INV y el INTA, pese a la Justicia y el Congreso

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 22 de agosto de 2025

Créditos hipotecarios en Mendoza: tasas, cuotas y requisitos para acceder a tu vivienda propia

Caída del consumo y abandono de viñedos: la crisis del vino en la provincia de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza
SERVICIOS

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza
SERVICIOS

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Te Puede Interesar

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Por Sofía Pons
Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Mendoza en la era de la Inteligencia Artificial:  historias de quienes la usan a diario.
Testimonios

Mendoza en la era de la Inteligencia Artificial: historias de quienes la usan a diario

Por Natalia Mantineo