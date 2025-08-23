Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

El centro comercial de Guaymallén tiene 120 locales, y las grandes marcas buscan tener su lugar. Mendoza Shopping comenzó a recibir propuestas en busca de un espacio para alojar empresas internacionales , algunas ya cerraron su contrato y próximamente abrirán sus puertas.

La gerenta general de Mendoza Shopping , Jesica Lois, expresó que hay marcas que ya se comunicaron para conocer qué posibilidades hay de instalarse en el centro comercial. "En este esquema en donde las condiciones macroeconómicas cambian y donde uno ve que quizás hay una línea un poco más estable, es donde las marcas internacionales empiezan a mirar con buenos ojos el mercado argentino , que es siempre muy atractivo", indicó.

Lois explicó que las empresas del exterior buscan cierto nivel de previsibilidad para abrir sus puertas en otros países. "Hasta hace poco las marcas no veían esas posibilidades. Desde hace un tiempo, hay charlas bastante firmes con distintas firmas internacionales", comentó.

La empresa que ya echa raíces en Mendoza y se hizo un lugar en el centro comercial de Guaymallén es Under Armour . La marca abrirá sus puertas el 20 de septiembre y según Lois, será el primer local exclusivo en la provincia.

Under Armour abrirá sus puertas en septiembre en Mendoza Shopping.

Qué empresas podrían llegar a Mendoza Shopping

Según la gerenta, Mendoza siempre es interesante para el mercado y una empresa francesa que comercializa indumentaria y accesorios deportivos podría llegar pronto. "El shopping pertenece a IRSA, y ya tenemos distintos acuerdos con marcas internacionales a nivel compañía. Decathlon es la que más suena", expresó.

La firma que muchos mendocinos desean que regrese, pero de la que aún no hay novedades es Falabella. Sin embargo, el centro comercial ya prepara la llegada de la marca Yagmour, compañía de origen nacional y que comercializa indumentaria femenina desde 1971.

Otra de las novedades del shopping será una hamburguesería, que combinará la comida rápida con el entretenimiento para los más chicos a través del mundo de los videojuegos y se ubicará en la zona cercana a las salas de cine. A su vez, en el rubro gastronómico, se incorporará Kentucky, una cadena de pizzerías de Buenos Aires.

El centro comercial realizará cinco aperturas en lo que resta del año, que conforman un total de ocho planificadas a futuro. "Hoy estamos con un 98% de ocupación. Hay locales que aparecen disponibles, pero ya tienen un contrato firmado. De acá a fin de año, solo no van a quedar uno o dos espacios libres", indicó Lois.