Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Revisá cómo está el Paso Los Libertadores que lleva a Chile. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Internacional Los Libertadores.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra cerrado este sábado 23 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El túnel permanecerá cerrado durante la jornada debido a que continúan las fuertes nevadas en la alta Cordillera y así se espera que sea hasta el amanecer de esta jornada, donde se prevé la mejora en las condiciones climáticas, pero se calcula que puede haber temperaturas de -25/27° lo que complicaría las tareas de control de hielo.

Lee además
Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto
Persiste el mal tiempo en el Paso Los Libertadores y el corredor continuará cerrado
Temporal

Persiste el mal tiempo en alta montaña y el Paso Internacional Los Libertadores continuará cerrado

El pronóstico del tiempo para alta montaña este sábado: Continuará el mal tiempo hasta el amanecer de este sábado.

La temperatura en alta montaña por la mañana sería de -4º en Uspallata, -13º en Punta de Vaca, -19º en Puente del Inca y -25º en Las Cuevas. Cabe recordar que es obligatorio la portación de cadenas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PasoCRMza/status/1959249513157177576&partner=&hide_thread=false

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

image

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 23 de agosto.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 23 de agosto

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Qué pizzería de Buenos Aires llegará a Mendoza Shopping en septiembre.
Comercio

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Despliegue policial en Maipú por un incendio grave. 
operativo policial en el lugar

Importante incendio en un local de baterías en Maipú

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Te Puede Interesar

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera.
Salud

Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera

Por Natalia Mantineo
Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Por Juan Pablo Strappazzon