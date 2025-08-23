Este domingo volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores

"Se comunica a los usuarios que durante la jornada del 24 de agosto desde las 09:00 a 21:00 horas, el Paso Internacional permanecerá habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos", informaron las autoridades argentinas.

Imagen de WhatsApp 2025-08-23 a las 20.49.42_f37ebdd5 El tránsito podrá circular en ambas direcciones y el camino está abierto para todo tipo de vehículos. Sin embargo, recomiendan viajar con precaución por posible formación de hielo en sectores donde haya sombra.

Paso Cristo Redentor:



HABILITADO en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) August 23, 2025 Nevadas en Alta Montaña El Paso Internacional estuvo cerrado debido a las nevadas que precipitaron en Alta Montaña. Las autoridades realizaron tareas de despeje para lograr la habilitación del tránsito este domingo.

SISTEMA INTEGRADO CRISTO REDENTOR : CERRADO debido a la acumulación de nieve en los Complejos Aduaneros y en la ruta. Vialidad Chilena y Argentina ya trabajan en el despeje.