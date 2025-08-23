Este domingo, volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores

Este sábado, el tránsito hacia Chile estuvo interrumpido debido a las condiciones climáticas en Alta Montaña. Sin embargo, este domingo volverán a habilitar la circulación en el Paso Internacional Los Libertadores.
Las autoridades comunicaron que se podrá viajar al país vecino tras el cierre del camino de Alta Montaña durante el sábado. A qué hora abrirá el Paso.
"Se comunica a los usuarios que durante la jornada del 24 de agosto desde las 09:00 a 21:00 horas, el Paso Internacional permanecerá habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos", informaron las autoridades argentinas.
El tránsito podrá circular en ambas direcciones y el camino está abierto para todo tipo de vehículos. Sin embargo, recomiendan viajar con precaución por posible formación de hielo en sectores donde haya sombra.
El Paso Internacional estuvo cerrado debido a las nevadas que precipitaron en Alta Montaña. Las autoridades realizaron tareas de despeje para lograr la habilitación del tránsito este domingo.