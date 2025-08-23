Tránsito normalizado

Este domingo, volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores

Las autoridades comunicaron que se podrá viajar al país vecino tras el cierre del camino de Alta Montaña durante el sábado. A qué hora abrirá el Paso.

"Se comunica a los usuarios que durante la jornada del 24 de agosto desde las 09:00 a 21:00 horas, el Paso Internacional permanecerá habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos", informaron las autoridades argentinas.

El tránsito podrá circular en ambas direcciones y el camino está abierto para todo tipo de vehículos. Sin embargo, recomiendan viajar con precaución por posible formación de hielo en sectores donde haya sombra.

Nevadas en Alta Montaña

El Paso Internacional estuvo cerrado debido a las nevadas que precipitaron en Alta Montaña. Las autoridades realizaron tareas de despeje para lograr la habilitación del tránsito este domingo.

