Transporte aéreos de pasajeros

Mendoza suma mayor conectividad internacional directa con Chile y Brasil

Latam operará nuevos vuelos desde Mendoza a Santiago y San Pablo, en el marco de la política de Cielos Abiertos del Gobierno nacional.

LATAM suma más vuelos de Mendoza a Chile y Brasil.

LATAM suma más vuelos de Mendoza a Chile y Brasil.

Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno nacional autorizó la operación de más vuelos internacionales desde la ciudad de Mendoza a Santiago de Chile y San Pablo.

Lo hizo a través de la Disposición 24/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación y la empresa que tendrá a su cargo las operaciones es Latam Airlines.

Lee además
El Parque Cívico incorpora el Estacionamiento Medido Digital: cuándo y cómo funcionará
Atención

El Parque Cívico incorpora el Estacionamiento Medido Digital: cuándo y cómo funcionará
Mendoza en 2025: agro y comercio sostienen el empleo frente a la crisis.
Economías regionales

Mendoza en 2025: agro y comercio sostienen el empleo frente a la crisis

De acuerdo a la Disposición, Latam podrá realizar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Mendoza – Guarulhos (Brasil), y viceversa, sumando de esa manera conectividad internacional a los habitantes de Cuyo que ahora tendrán otra opción para conectarse con el exterior de manera directa, sin pasar por Buenos Aires.

Más vuelos de Mendoza al mundo

Estos vuelos se suman a los otros destinos que la aerolínea ya opera actualmente: Santiago de Chile - Ezeiza (21 frecuencias semanales); Santiago de Chile - Aeroparque (27); Santiago de Chile - Córdoba (10); y Santiago de Chile - Mendoza (13).

Además, se incorpora la conexión Buenos Aires (Ezeiza) - Miami - Santiago de Chile, recientemente autorizada y que comenzará a operar en diciembre.

Según indicaron desde la Secretaría de Transporte, la medida “se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar las frecuencias y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”.

“De esta manera, se continúa avanzando en la apertura del sector aéreo, con una mayor oferta de vuelos para un mercado más libre y beneficioso tanto para las empresas como para los pasajeros”, apuntaron.

Temas
Seguí leyendo

La Policía de Mendoza realizó un megaoperativo y desbarataron una banda dedicada al robo

Fuertes ráfagas de viento Zonda llegaron al llano en Mendoza

Una menor fue apuñalada tras una riña entre adolescentes en Ciudad

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas

Quién es el "Kaka" Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial

El Gobierno de Mendoza podrá usar Amazon y Mercado Libre para compras oficiales

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

YPF modifica su estructura directiva con cambios en las energías renovables y finanzas

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza
SERVICIOS

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Te Puede Interesar

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Por Sofía Pons
Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Mendoza en la era de la Inteligencia Artificial:  historias de quienes la usan a diario.
Testimonios

Mendoza en la era de la Inteligencia Artificial: historias de quienes la usan a diario

Por Natalia Mantineo