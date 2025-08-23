Una fábrica de policarbonato sufrió un incendio en Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano

En la tarde de este sábado, los vecinos del departamento de Godoy Cruz se alertaron al ver una gran columna de humo negro. El motivo del fenómeno fue un incendio en una fábrica de policarbonato.

Los detalles del incendio Según comunicaron desde Defensa Civil de la Provincia de Mendoza, el hecho ocurrió sobre calle Monteagudo, a la altura 326, en la esquina con calle Antonio Tomba, en cercanías de la plaza departamental.

En el lugar trabajaron los bomberos voluntarios de Godoy Cruz para controlar las llamas, con apoyo del bomberos del cuartel central.

Cerca de las 16:30, el incendio estaba circunscripto y el personal de emergencias trabajaba en tareas de enfriamiento del lugar afectado por las llamas.