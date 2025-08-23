Gran Mendoza

Una fábrica de policarbonato sufrió un incendio en Godoy Cruz

Una columna de llamas negras alertó a la comunidad. Personal de emergencias trabaja en cercanías de una de las plazas de Godoy Cruz.

Una fábrica de policarbonato sufrió un incendio en Godoy Cruz.

Una fábrica de policarbonato sufrió un incendio en Godoy Cruz.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

En la tarde de este sábado, los vecinos del departamento de Godoy Cruz se alertaron al ver una gran columna de humo negro. El motivo del fenómeno fue un incendio en una fábrica de policarbonato.

Los detalles del incendio

Según comunicaron desde Defensa Civil de la Provincia de Mendoza, el hecho ocurrió sobre calle Monteagudo, a la altura 326, en la esquina con calle Antonio Tomba, en cercanías de la plaza departamental.

Lee además
Godoy Cruz: la Policía Rural incautó más de 115 kilos de carne en mal estado
Operativo

Godoy Cruz: la Policía Rural incautó más de 115 kilos de carne en mal estado
Café de especialidad en Godoy Cruz y música electrónica.
Encuentro en el espacio Arizu

Café, techno y creatividad: así será la segunda Coffee Rave mendocina

En el lugar trabajaron los bomberos voluntarios de Godoy Cruz para controlar las llamas, con apoyo del bomberos del cuartel central.

Cerca de las 16:30, el incendio estaba circunscripto y el personal de emergencias trabajaba en tareas de enfriamiento del lugar afectado por las llamas.

Temas
Seguí leyendo

175 años del legado de José San Martín: Godoy Cruz abre una muestra con documentos históricos

Educación inclusiva: Godoy Cruz reúne a docentes y profesionales en una jornada innovadora

Godoy Cruz recibe a Horace Bravo en un encuentro de música contemporánea

Educación vial para adultos mayores: una charla clave en Godoy Cruz

Confesó en un juicio que mató a un hombre manejando ebrio y pasará 8 años en la cárcel

Godoy Cruz capacitará gratuitamente a emprendedores con herramientas técnicas y prácticas

Godoy Cruz celebró el Día Internacional de las Juventudes con "Juventud Activa"

Godoy Cruz renovó el compromiso con el legado sanmartiniano

LO QUE SE LEE AHORA
Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza
SERVICIOS

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Te Puede Interesar

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Por Sofía Pons
Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Mendoza en la era de la Inteligencia Artificial:  historias de quienes la usan a diario.
Testimonios

Mendoza en la era de la Inteligencia Artificial: historias de quienes la usan a diario

Por Natalia Mantineo