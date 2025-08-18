Godoy Cruz capacitará gratuitamente a emprendedores con herramientas técnicas y prácticas

El municipio de Godoy Cruz , a través de la Dirección de Producción y Turismo , junto al Banco Macro, brindarán el taller “Cuentas Sanas para tu Negocio”. Cabe destacar que, la propuesta es gratuita y con cupos limitados. Además, está pensada para quienes quieran iniciar un emprendimiento o potenciar el que ya tienen. Por lo tanto, quienes deseen participar deberán ser personas mayores de 18 años, con domicilio en Godoy Cruz.

Así, el encuentro se realizará el miércoles 28, de 9.30 a 12.30. Por lo que, la cita será en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo , en Antonio Tomba 246.

La capacitación abordará temas fundamentales para el desarrollo de una empresa. Por lo tanto, se abordará, desde la gestión financiera hasta aspectos de marketing, visión del cliente, motivación personal e impacto en la comunidad.

De esta manera, los participantes recibirán un panorama integral que les permitirá organizar mejor sus recursos. Como así también, aprenderán a cómo pensar en el crecimiento de su negocio en un entorno competitivo.

Apoyo a los emprendedores de Godoy cruz

La iniciativa se enmarca dentro de las acciones que lleva adelante el Municipio para respaldar a cada pequeño emprendedor del Departamento.

Asimismo, con este taller se busca que los vecinos cuenten con nuevas herramientas técnicas y prácticas. De manera tal que, favorezcan la consolidación de proyectos sostenibles.

Inscripciones

Las personas que estén interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible aquí