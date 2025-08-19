Godoy Cruz recibe a Horace Bravo en un encuentro de música contemporánea

Horace Bravo será la invitada de lujo del encuentro que tendrá lugar en la FAD (Uncuyo) y Godoy Cruz

Los días 22 y 23 de agosto , Godoy Cruz será sede del Encuentro de Compositorxs e Intérpretes , un espacio que reunirá a artistas locales, regionales y a la compositora Horace Bravo , invitada especial. La propuesta incluye talleres, conversatorios y conciertos que buscan fortalecer el diálogo artístico , la experimentación sonora y la difusión de la música contemporánea .

El evento busca visibilizar a artistas emergentes y consolidados , generar nuevas obras colaborativas y ampliar el alcance de la creación contemporánea hacia nuevos públicos. “ No abundan los conciertos de música contemporánea , aunque en Mendoza existe una escena muy interesante que se va enriqueciendo año tras año”, destacó Spina.

La violinista resaltó la importancia de que este encuentro aporte circulación y nuevos espacios para la producción: “ Son obras muy recientes que no tienen tanta difusión, y es fundamental que puedan llegar al público, porque estos lenguajes también son parte de nuestra cultura ”.

Spina explicó que uno de los ejes del encuentro será el vínculo directo entre creación y ejecución: “ Muchas de las obras se componen específicamente para un instrumentista en particular . Ese diálogo directo transforma la música y enriquece la interpretación”.

Horace Bravo dictará un taller de composición en el Encuentro que tendrá lugar en Godoy Cruz.

Sobre la presencia de Horace Bravo, Spina remarcó: “Es un lujo contar con ella en Mendoza, porque viene a compartir no solo su obra, sino su experiencia internacional y la forma en que trabaja la composición. Eso genera un contraste muy interesante con lo que se produce acá”.

Además, resaltó el objetivo de Proyecto Sintonía y las instituciones que acompañan: “Hace años trabajamos en tender puentes entre compositores, intérpretes y públicos. Queremos que estas músicas se vuelvan parte de la agenda cultural cotidiana, que no sean algo excepcional, sino que convivan con la oferta artística local”.

cristoforo colombo.jpg El Espacio Patrimonial y Artístico “Cristoforo Colombo” será el escenario del concierto “La libertad del sueño” el sábado 23 de agosto. Gentileza

Programa y actividades

El Encuentro de Compositorxs e Intérpretes incluye tres propuestas principales:

Viernes 22 – Conversatorio “Comunidades creativas” 15:00 hs | Aula 4, Escuela de Música, FAD-UNCUYO | Entrada libre y gratuita

15:00 hs | Aula 4, Escuela de Música, FAD-UNCUYO | Entrada libre y gratuita Sábado 23 – Taller “El texto como punto de partida” (a cargo de Horace Bravo) 10:00 a 12:30 hs | Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano, Antonio Tomba 54, Godoy Cruz | Gral. $8000 | Taller + Concierto $10000 | Socixs MIMM: gratis

(a cargo de Horace Bravo) 10:00 a 12:30 hs | Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano, Antonio Tomba 54, Godoy Cruz | Gral. $8000 | Taller + Concierto $10000 | Socixs MIMM: gratis Sábado 23 – Concierto “La libertad del sueño” 20:30 hs | Espacio Patrimonial y Artístico “Cristoforo Colombo”, Antonio Tomba 246, Godoy Cruz | Preventa $5000 | Puerta $7000

Apoyo institucional

El evento está organizado por Valentina Spina, Kari Villalba y Sabina Cerutti, con el apoyo de Proyecto Sintonía, FAD-UNCUYO, MIMM, Municipalidad de Godoy Cruz, Sala Cristóforo Colombo y Goethe-Institut.