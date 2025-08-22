Café, techno y creatividad: así será la segunda Coffee Rave mendocina

En primer lugar, la cita será el próximo domingo 31 de Agosto, de 17.00 a 20.00 horas. Se vienen actividades para liberar la creatividad, sabores inconfundibles y un atractivo Line Up. De esta manera, Cassette Coffee se posiciona como una nueva alternativa, con referentes de la música electrónica y la mejor cafetería.
Esta Coffee Rave combina el House y el Techno de principios de este milenio, con una variada oferta en gastronomía y de infusiones. Los anfitriones serán Calvin Café, Silvestre Club de Café, Pistacho Pastelería y Aconcagua Coffee.
También, se suma Café y Dibujo, una experiencia que tendrá lugar en paralelo a la pista de baile. Entonces, amantes del arte y el café en todas sus especialidades se reunirán en esta atmósfera creativa. Así, tendrán la posibilidad de relajarse y dejar volar la imaginación con sus trazos e ilustraciones.
Asimismo, la música irá animando el ambiente con diferentes sets y artistas de lujo. Dj Darío Páez será el encargado de abrir el encuentro, con una selecta curaduría sonora.
Mientras tanto, el cierre llegará con Dj Gav & Lucca, residentes de Cassette Coffee, quienes llevarán la fiesta a otro nivel, con la energía de los ritmos más emblemáticos de la década.
"Cassette Coffee es más que un evento, es una experiencia donde buscamos conectar a las personas, a través de la música y el café, en un ambiente relajado y lleno de buena energía", comentaron los organizadores.
Café de especialidad y Música electrónica en Godoy Cruz
Evento: Cassette Coffee – 2º edición.
Lugar: Espacio Arizu (Belgrano 1322).
Día: Domingo 31 de agosto.
Hora: De 17 a 20 horas.
Artistas: Dj Darío Páez (apertura) y Dj Gav & Lucca (cierre).