Café, techno y creatividad: así será la segunda Coffee Rave mendocina

En primer lugar, la cita será el próximo domingo 31 de Agosto, de 17.00 a 20.00 horas. Se vienen actividades para liberar la creatividad, sabores inconfundibles y un atractivo Line Up. De esta manera, Cassette Coffee se posiciona como una nueva alternativa, con referentes de la música electrónica y la mejor cafetería.

Esta Coffee Rave combina el House y el Techno de principios de este milenio , con una variada oferta en gastronomía y de infusiones . Los anfitriones serán Calvin Café, Silvestre Club de Café, Pistacho Pastelería y Aconcagua Coffee.

También, se suma Café y Dibujo, una experiencia que tendrá lugar en paralelo a la pista de baile. Entonces, amantes del arte y el café en todas sus especialidades se reunirán en esta atmósfera creativa. Así, tendrán la posibilidad de relajarse y dejar volar la imaginación con sus trazos e ilustraciones.

Asimismo, la música irá animando el ambiente con diferentes sets y artistas de lujo. Dj Darío Páez será el encargado de abrir el encuentro, con una selecta curaduría sonora.

Mientras tanto, el cierre llegará con Dj Gav & Lucca, residentes de Cassette Coffee, quienes llevarán la fiesta a otro nivel, con la energía de los ritmos más emblemáticos de la década.

"Cassette Coffee es más que un evento, es una experiencia donde buscamos conectar a las personas, a través de la música y el café, en un ambiente relajado y lleno de buena energía", comentaron los organizadores.

Café de especialidad y Música electrónica en Godoy Cruz