Política

Guillermo Francos niega corrupción y vincula las denuncias con el debate por la ley de discapacidad

Guillermo Francos dijo que no hay temor a la Justicia y defendió a Karina Milei, a quien calificó como víctima de un ataque “salvaje e injusto”.

Guillermo Francos niega corrupción.

Guillermo Francos niega corrupción.

X @SenadoArgentina
Por Sitio Andino Política

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este sábado que el caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios tiene que ver con que el país atraviesa el “período preelectoral”, donde “todo el mundo” está "tratando de sacar partido” contra un Gobierno que, según dijo, “cuenta con apoyo popular”.

“Todo lo que tomó estado público y generó esta acción política tiene mucho que ver con el periodo preelectoral. Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno, que cuenta con un apoyo popular importante”, sostuvo Francos en declaraciones radiales.

Lee además
Qué dijo el Gobierno Nacional sobre los triunfos y las derrotas para el oficialismo en Diputados.
Polémica

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre los triunfos y las derrotas para el oficialismo en Diputados
Las autoridades ambientales de las provincias debatieron en Buenos Aires.
Encuentro nacional

La provincia de Mendoza aporta lineamientos para bosques nativos y gestión de residuos a nivel nacional

En esa línea, el ministro coordinador afirmó que el Gobierno Nacional está “internamente tranquilo” por los hechos de presunta corrupción en la administración libertaria y los vinculó con el debate que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados por la ley de discapacidad.

“Aparece el escándalo de estas grabaciones –que todavía no tenemos claro que son– en un momento en que se está debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia en discapacidad, que el gobierno había cuestionado”, describió Francos.

Guillermo Francos: "No le tenemos temor a la justicia"

Dentro de ese marco, consideró que no es “muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”, al tiempo que manifestó que la “mejor forma” de que la situación se aclare es que “actúe la justicia”.

“No le tenemos temor a la justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso. Tendría que ser procesado y sentenciado”, dijo Francos.

El funcionario también planteó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está siendo atacada de manera “ salvaje e injusta”.

“El Gobierno prefiere no entrometerse y esperar que la justicia investigue”, cerró al ser consultado acerca de las razones por las que el jefe de Estado no se expresó respecto del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Mayra Mendoza por las coimas en ANDIS

Gabriel Boric y Axel Kicillof sellan cooperación tras la brutal agresión a hinchas chilenos

La ministra Mercedes Rus encabezó el encuentro regional de mujeres referentes en seguridad y justicia

El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones y evalúa denunciar a Spagnuolo

Escándalo de coimas golpea a Javier Milei: su imagen digital se desploma al 59%

Habló Milei, pero no de las presuntas coimas en Discapacidad: "Populistas, demagogos y gastadores"

El video de Alberto en el que acusa al Gobierno de "meter los deditos en el tarro"

El Gobierno pasa a disponibilidad a trabajadores del INV y el INTA, pese a la Justicia y el Congreso

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones.
Filtración de audios

El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones y evalúa denunciar a Spagnuolo

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza
SERVICIOS

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Te Puede Interesar

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

Por Luis Calizaya
Este domingo volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores
Tránsito normalizado

Este domingo, volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores

Por Sitio Andino Sociedad
Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Por Sofía Pons