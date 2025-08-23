Encuentro nacional

La provincia de Mendoza aporta lineamientos para bosques nativos y gestión de residuos a nivel nacional

Autoridades locales estuvieron presentes en la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Ambiente (Cofema) en Buenos Aires. Qué políticas se debatieron.

Las autoridades ambientales de las provincias debatieron en Buenos Aires.

Las autoridades gubernamentales dedicadas a la gestión ambiental se reunieron en la 112ª Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Ambiente (Cofema) en Buenos Aires. Se trata de un espacio donde se reúnen todas las provincias con los representantes nacionales para debatir y delinear las políticas a trabajar. La provincia de Mendoza estuvo presente y presentó sus avances y propuestas.

El Ministerio de Energía y Ambiente participó mediante la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda; el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, y la coordinadora general de la Subsecretaría de Ambiente, Soledad Barros.

Durante las primeras jornadas, las autoridades locales intervinieron en las comisiones conjuntas dedicadas al ordenamiento territorial de bosques nativos, donde se establecieron nuevos procedimientos y metodologías para elaborar planes de mejora y gestión regional.

Mendoza participó en este contexto para definir las funciones críticas que cumplen nuestros bosques nativos y fortalecer las estrategias de protección”, destacó Ojeda.

Debate sobre las políticas de ambiente en Argentina y el aporte de Mendoza

La Provincia también participó de la comisión conjunta del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2024. Allí se analizaron las contribuciones de cada jurisdicción y se debatieron los planes adaptativos.

“Lo que marcó una diferencia significativa es que a nivel nacional ya se trabaja sobre lineamientos de adaptación, más allá de la mitigación”, explicó la funcionaria.

El jueves fue la sesión plenaria de la asamblea en la Secretaría de Ambiente de la Nación. En ese espacio se abordaron criterios y estrategias de control de biodiversidad, además de presentarse una propuesta nacional de modificación de la Ley de Residuos, en línea con los aportes realizados previamente por Mendoza.

La subsecretaria subrayó: “Los lineamientos que Mendoza propuso en materia de gestión de residuos se tomaron como referencia para el debate nacional, lo que demuestra el papel de la provincia como modelo de buenas prácticas”.

También recordó que Mendoza cuenta con un proyecto de ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que ya obtuvo media sanción en el Senado provincial y que establece un marco normativo moderno para promover la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos, fortaleciendo así la economía circular y la transparencia en los procesos de fiscalización y control.

La provincia de Mendoza estuvo presente en la 112ª Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Ambiente (Cofema) en Buenos Aires.

Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, expresó: "El desafío ambiental exige consensos, compromiso y acción. No hay desarrollo sostenible posible sin la participación activa de las empresas, que deben ser aliadas estratégicas en la transición hacia una economía verde. La innovación tecnológica, la inversión responsable y el compromiso empresarial con criterios ambientales, sociales y de gobernanza son herramientas decisivas para generar empleo, impulsar nuevas cadenas de valor y garantizar que la sostenibilidad se convierta en motor de competitividad para la Argentina en los mercados internacionales".

A lo largo de las jornadas también se abordaron informes vinculados a la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras. Finalmente se presentaron los lineamientos de la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), junto con el Programa de Reconversión Industrial (PRI).

“Cuenten con mi compromiso personal para trabajar en una agenda ambiental que combine desarrollo, inclusión y sostenibilidad”, indicó Scioli.

