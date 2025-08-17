Juicios por jurado en Mendoza: tecnología e innovación para fallos más justos

Mendoza se posiciona como referente nacional en la implementación de juicios por jurado . Este sistema, vigente desde el año 2019, comenzó con delitos que contemplaban penas de prisión perpetua . Hoy, abarca homicidios y abusos graves, buscando mayor transparencia y confianza ciudadana.

La Ley 9106 establece la participación ciudadana en la administración de justicia mediante jurados populares para juzgar determinados delitos. Este mecanismo busca brindar transparencia a las decisiones judiciales y aumentar la confianza de la ciudadanía en el sistema, aunque aún existen desafíos pendientes para optimizar su aplicación.

Desde su implementación, se realizaron 56 juicios por jurado , con la participación de 900 personas como integrantes y 3.346 asistentes a las audiencias de selección. El proceso incluye la selección de jurados , la presentación de pruebas por la fiscalía y la defensa, y la deliberación del jurado para emitir el veredicto.

Según estadísticas oficiales, el 71,76% de los casos concluyeron con veredicto de culpabilidad , un 7,05% quedaron sin resolución y 2,35% resultaron en absolución . En otras palabras, ocho de cada diez juicios derivaron en algún tipo de condena.

Mesa Federal de Organización y Administración de Juicio por Jurados

Los días miércoles 13 y jueves 14 de agosto, Mendoza fue sede de la Mesa Federal de Organización y Administración de Juicios por Jurado, que contó con la participación de ministros nacionales y provinciales. Durante la jornada del jueves, se llevó a cabo un simulacro educativo con una metodología innovadora basada en realidad virtual.

La empresa mendocina Interbrain proveyó lentes VR para jurados, jueces, fiscales y defensores, permitiendo recrear la escena del hecho y otorgar a todos los participantes la misma perspectiva que los testigos. Esta propuesta, vinculada al concepto de metaverso, busca mejorar la precisión y objetividad en la valoración de pruebas.

En diálogo con Sitio Andino, Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza explicó las expectativas sobre la utilización de esta herramienta en un futuro. “Todos los tipos de experiencias inmersivas mejoran la experiencia del usuario sobre la percepción a la hora de fallar sobre un determinado caso. Esto sería bastante beneficioso para la verdad, para la investigación y para evitar sesgos”, afirmó Adaro.

Por otra parte, la Justicia aún presenta ciertos desafíos para lograr un resultado justo y verdadero en los juicios por jurados. Si bien, la imparcialidad de un veredicto del jurado es comparable a la decisión de un juez, “el principal desafío radica en la necesidad de una capacitación y formación más exhaustiva para los jurados”, señaló Adaro.

Por su parte, el CEO de Interbrain, Alberto Aguiló, explicó que la escena del crimen que se utilizó para el simulacro educativo fue reconstruida a partir de fotografías y modelos generados con inteligencia artificial, incluyendo la visión de testigos y acusado, lo que ofrece un impacto mayor que una simple imagen estática.

Los tres casos destacados que Mendoza resolvió bajo un juicio por jurados

Caso Sebastián Petean Pocoví (2019) : Primer juicio por jurado en la provincia. Fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su expareja, Carolina Seser , y el asesinato de dos policías.

: Primer juicio por jurado en la provincia. Fue condenado a por el femicidio de su expareja, , y el asesinato de dos policías. Caso Humberto Navia Franco (2022) : Condenado a prisión perpetua por el femicidio de María Gisela Villafañe , ocurrido en Rodeo de la Cruz.

Caso Kevin Nicolás Muñoz (2024): Un jurado popular halló culpable a Juan José Piña por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido en Godoy Cruz.

Mendoza ha demostrado que la implementación de juicios por jurado no solo es posible, sino que puede convertirse en un modelo nacional. La incorporación de tecnología inmersiva representa un paso audaz hacia una justicia más transparente, participativa y libre de sesgos. Sin embargo, el éxito futuro de este sistema dependerá de la formación continua de los jurados y de la adaptación constante a las nuevas herramientas que la tecnología pone a disposición de la verdad judicial.