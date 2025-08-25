Última semana de agosto: las mejores promociones bancarias en supermercados, combustibles y ropa

Las familias argentinas aprovechan cada promoción en supermercados, combustibles, farmacias y tiendas como una oportunidad para ahorrar y optimizar los ingresos. En este contexto, las entidades bancarias y billeteras virtuales siguen lanzando beneficios que buscan aliviar el gasto de las familias mendocinas.
Desde Sitio Andino recopilamos las promociones bancarias y virtuales más relevantes vigentes hasta el cierre de agosto. Entre ellas, destacan las del Banco Nación, Banco Galicia, Banco Macro, Mercado Pago y Personal Pay, que ofrecen rebajas en consumo básico y facilidades de pago en cuotas.
Banco Nación: promociones en combustibles y supermercados
El Banco Nación mantiene promociones activas tanto en combustibles como en compras diarias. Hasta el 30 de agosto:
Shell: 25% de reintegro (tope $20.000 por cliente).
YPF: 15% de descuento (tope $15.000) pagando con tarjeta o BNA+ Modo.
Axion: 10% de descuento todos los días (tope $15.000).
En supermercados y mayoristas de Mendoza como Carrefour, Átomo, Coto, Blow Max, Super A e Hiper Libertad, el descuento llega hasta el 30%, exclusivo con tarjeta de crédito y app BNA+.
Además, hay beneficios en farmacias locales (Mori, Del Águila, Sur) con 10% de descuento y 3 cuotas sin interés para jubilados los lunes, así como en ópticas (Visión, La Pirámide, Latino) con 10% de ahorro. También, 20% de descuento y hasta 12 cuotas en Cúspide y Yenny.
Banco Macro: promociones en compras diarias
El Banco Macro ofrece hasta 30% de ahorro en combustibles pagando con Visa Macro o Modo.
En supermercados mendocinos, se destacan:
25% en Amalia Express.
Hasta 18 cuotas sin interés en Changomás.
30% en Blow Max.
25% en Coto, con 12 cuotas sin interés.
También hay 10% de ahorro en Farmacias Del Puente y hasta 3 cuotas sin interés (tope $10.000). En indumentaria, 25% y 12 cuotas en Dexter, además de 6 cuotas sin interés en Adidas.
Banco Galicia: descuentos en consumo cotidiano
El Banco Galicia sigue con beneficios en supermercados:
Hasta 25% en Jumbo los jueves.
25% en Libertad los jueves.
20% en Changomas los viernes.
20% en Vea los jueves.
En combustibles, la promo incluye 15% de descuento en todas las estaciones del país (tope $15.000), válida los lunes hasta septiembre.
Billeteras virtuales: Mercado Pago y Personal Pay
Las billeteras digitales también juegan un papel clave en las compras de todos los días.
Personal Pay:
25% en Changomas los miércoles y jueves (primera compra semanal).
20% en Topper los lunes y miércoles.
20% en Coherhouse.
10% en Frávega los miércoles.
Mercado Pago:
15% los martes en Disco, Jumbo y Vea (tope $6.000).
15% sin tope en Carrefour online los jueves.
Promos en Puma, Dexter y otras marcas de indumentaria.
10% en Farmacity.
Un cierre de mes con oportunidades de ahorro
Seguir de cerca estas promociones bancarias y de billeteras virtuales es clave para organizar mejor el presupuesto. Agosto cierra con varias chances para ahorrar en compras de consumo básico, desde supermercados y combustibles hasta farmacias e indumentaria.