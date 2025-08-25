ECONOMÍA FAMILIAR

Última semana de agosto: las mejores promociones bancarias en supermercados, combustibles y ropa

Las promociones en supermercados ayudan a cuidar el bolsillo. Bancos y billeteras suman beneficios en varios rubros durante la última semana de agosto.

Promoción en supermercados, combustible e indumentaria. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

Las familias argentinas aprovechan cada promoción en supermercados, combustibles, farmacias y tiendas como una oportunidad para ahorrar y optimizar los ingresos. En este contexto, las entidades bancarias y billeteras virtuales siguen lanzando beneficios que buscan aliviar el gasto de las familias mendocinas.

Desde Sitio Andino recopilamos las promociones bancarias y virtuales más relevantes vigentes hasta el cierre de agosto. Entre ellas, destacan las del Banco Nación, Banco Galicia, Banco Macro, Mercado Pago y Personal Pay, que ofrecen rebajas en consumo básico y facilidades de pago en cuotas.

EN LA ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO

Banco Nación: promociones en combustibles y supermercados

El Banco Nación mantiene promociones activas tanto en combustibles como en compras diarias. Hasta el 30 de agosto:

  • Shell: 25% de reintegro (tope $20.000 por cliente).
  • YPF: 15% de descuento (tope $15.000) pagando con tarjeta o BNA+ Modo.
  • Axion: 10% de descuento todos los días (tope $15.000).

En supermercados y mayoristas de Mendoza como Carrefour, Átomo, Coto, Blow Max, Super A e Hiper Libertad, el descuento llega hasta el 30%, exclusivo con tarjeta de crédito y app BNA+.

aumento, naftas, combustibles, estacion de servicio, inflacion, shell.jpg
Además, hay beneficios en farmacias locales (Mori, Del Águila, Sur) con 10% de descuento y 3 cuotas sin interés para jubilados los lunes, así como en ópticas (Visión, La Pirámide, Latino) con 10% de ahorro. También, 20% de descuento y hasta 12 cuotas en Cúspide y Yenny.

Banco Macro: promociones en compras diarias

El Banco Macro ofrece hasta 30% de ahorro en combustibles pagando con Visa Macro o Modo.

En supermercados mendocinos, se destacan:

  • 25% en Amalia Express.
  • Hasta 18 cuotas sin interés en Changomás.
  • 30% en Blow Max.
  • 25% en Coto, con 12 cuotas sin interés.

También hay 10% de ahorro en Farmacias Del Puente y hasta 3 cuotas sin interés (tope $10.000). En indumentaria, 25% y 12 cuotas en Dexter, además de 6 cuotas sin interés en Adidas.

Banco Galicia: descuentos en consumo cotidiano

El Banco Galicia sigue con beneficios en supermercados:

  • Hasta 25% en Jumbo los jueves.
  • 25% en Libertad los jueves.
  • 20% en Changomas los viernes.
  • 20% en Vea los jueves.

En combustibles, la promo incluye 15% de descuento en todas las estaciones del país (tope $15.000), válida los lunes hasta septiembre.

Billeteras virtuales: Mercado Pago y Personal Pay

Las billeteras digitales también juegan un papel clave en las compras de todos los días.

Personal Pay:

  • 25% en Changomas los miércoles y jueves (primera compra semanal).
  • 20% en Topper los lunes y miércoles.
  • 20% en Coherhouse.
  • 10% en Frávega los miércoles.

Mercado Pago:

  • 15% los martes en Disco, Jumbo y Vea (tope $6.000).
  • 15% sin tope en Carrefour online los jueves.
  • Promos en Puma, Dexter y otras marcas de indumentaria.
  • 10% en Farmacity.

Un cierre de mes con oportunidades de ahorro

Seguir de cerca estas promociones bancarias y de billeteras virtuales es clave para organizar mejor el presupuesto. Agosto cierra con varias chances para ahorrar en compras de consumo básico, desde supermercados y combustibles hasta farmacias e indumentaria.

