Última semana de agosto: las mejores promociones bancarias en supermercados, combustibles y ropa

Las familias argentinas aprovechan cada promoción en supermercados, combustibles, farmacias y tiendas como una oportunidad para ahorrar y optimizar los ingresos. En este contexto, las entidades bancarias y billeteras virtuales siguen lanzando beneficios que buscan aliviar el gasto de las familias mendocinas.

Desde Sitio Andino recopilamos las promociones bancarias y virtuales más relevantes vigentes hasta el cierre de agosto. Entre ellas, destacan las del Banco Nación, Banco Galicia, Banco Macro, Mercado Pago y Personal Pay , que ofrecen rebajas en consumo básico y facilidades de pago en cuotas.

PROMOCIÓN Dónde comprar jeans más baratos: supermercados ofrecen hasta 50% de descuento

EN LA ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO

EN LA ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO Turismo en movimiento con el Travel Sale 2025: cómo comprar viajes seguros y con descuentos exclusivos

El Banco Nación mantiene promociones activas tanto en combustibles como en compras diarias. Hasta el 30 de agosto:

En supermercados y mayoristas de Mendoza como Carrefour, Átomo, Coto, Blow Max, Super A e Hiper Libertad, el descuento llega hasta el 30%, exclusivo con tarjeta de crédito y app BNA+.

aumento, naftas, combustibles, estacion de servicio, inflacion, shell.jpg Promociones bancarias en combustible, supermercado, ropa y más. Foto: NA

Además, hay beneficios en farmacias locales (Mori, Del Águila, Sur) con 10% de descuento y 3 cuotas sin interés para jubilados los lunes, así como en ópticas (Visión, La Pirámide, Latino) con 10% de ahorro. También, 20% de descuento y hasta 12 cuotas en Cúspide y Yenny.

Banco Macro: promociones en compras diarias

El Banco Macro ofrece hasta 30% de ahorro en combustibles pagando con Visa Macro o Modo.

En supermercados mendocinos, se destacan:

25% en Amalia Express.

Hasta 18 cuotas sin interés en Changomás.

30% en Blow Max.

25% en Coto, con 12 cuotas sin interés.

También hay 10% de ahorro en Farmacias Del Puente y hasta 3 cuotas sin interés (tope $10.000). En indumentaria, 25% y 12 cuotas en Dexter, además de 6 cuotas sin interés en Adidas.

Banco Galicia: descuentos en consumo cotidiano

El Banco Galicia sigue con beneficios en supermercados:

Hasta 25% en Jumbo los jueves.

25% en Libertad los jueves.

20% en Changomas los viernes.

20% en Vea los jueves.

En combustibles, la promo incluye 15% de descuento en todas las estaciones del país (tope $15.000), válida los lunes hasta septiembre.

Billeteras virtuales: Mercado Pago y Personal Pay

Las billeteras digitales también juegan un papel clave en las compras de todos los días.

Personal Pay:

25% en Changomas los miércoles y jueves (primera compra semanal).

20% en Topper los lunes y miércoles.

20% en Coherhouse.

10% en Frávega los miércoles.

Mercado Pago:

15% los martes en Disco, Jumbo y Vea (tope $6.000).

15% sin tope en Carrefour online los jueves.

Promos en Puma, Dexter y otras marcas de indumentaria.

10% en Farmacity.

Un cierre de mes con oportunidades de ahorro

Seguir de cerca estas promociones bancarias y de billeteras virtuales es clave para organizar mejor el presupuesto. Agosto cierra con varias chances para ahorrar en compras de consumo básico, desde supermercados y combustibles hasta farmacias e indumentaria.