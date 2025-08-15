La Justicia rechazó el pedido de Cristina Fernández para suspender el decomiso de sus bienes

La Justicia rechazó las nulidades planteadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra el modo en que se calculó el monto a pagar de $684.990 millones como decomiso fijado en la sentencia condenatoria por administración fraudulenta de la causa Vialidad .

La decisión fue firmada por los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Fabián Basso del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF2) en las últimas horas del jueves en el caso por el que la expresidenta se encuentra detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por fraude al Estado a través del direccionamiento de las obras viales en favor de Lázaro Báez .

La defensa de la exmandataria había pedido a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión. A su vez, cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado con la maniobra y se reservó el derecho llegar a la Corte Suprema con su reclamo.

En su momento, el fallo dispuso el decomiso de los efectos del delito, que al momento de la sentencia ascendía a $84.835.227.378,04 cifra que fue actualizada a $684.990.350.139,86 tras la intervención del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte .

Los peritos, con participación de profesionales del Ministerio Público Fiscal, utilizaron como base el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, de acuerdo con las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.

Al respecto, los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, presentaron un recurso el pasado 12 de agosto contra esa resolución, argumentando que el procedimiento seguido para determinar la suma definitiva era contrario a la ley vigente y solicitaron la suspensión de todas las actividades patrimoniales ejecutivas vinculadas al decomiso, alegando la ausencia de una sentencia firme sobre el monto actualizado.

Esa impugnación la basaron en tres puntos: que el tribunal convirtió en definitiva una estimación provisoria del decomiso, privando a las partes de controvertir la actualización; que la decisión carecía de fundamentación sobre la elección del método de actualización; y que se apartó del criterio utilizado en otros casos, lo que evidenciaría un trato desigual hacia la expresidenta.

Si el dinero no se transfiere, la Justicia avanzará con la siguiente etapa del proceso, la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema introdujo una opción distinta: destinar parte de esos inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura.

La causa Vialidad contra Cristina Kirchner

La Causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº 2, concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, lo que provocó un perjuicio millonario al Estado, por lo que la exmandataria fue sentenciada a 6 años de prisión e habilitación perpetua para ejercer cargos públicos.