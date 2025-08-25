Espacios verdes bajo resguardo

San Rafael: proyecto de ordenanza para frenar el uso indebido de vehículos en parques

La iniciativa apunta a evitar riesgos para los vecinos de San Rafael y daños en césped, senderos y mobiliario urbano.

Espacios verdes de San Rafael, buscan ser preservados desde el Concejo Deliberante mediante una ordenanza.

Espacios verdes de San Rafael, buscan ser preservados desde el Concejo Deliberante mediante una ordenanza.

En un contexto donde los parques públicos se consolidan como punto de encuentro de miles de sanrafaelinos, el presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi, presentó un proyecto de ordenanza que apunta a proteger estos espacios y priorizar la seguridad de quienes los disfrutan.

La iniciativa surge tras una serie de episodios, incluso documentados en videos, por vecinos donde se observaron vehículos realizando maniobras peligrosas en el interior de parques. Estos hechos no solo pusieron en riesgo la integridad de niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, sino que también generaron daños en césped, senderos, arbolado y mobiliario urbano.

“Los parques son para la gente, no para los autos. No se trata de prohibir por prohibir, pero tenemos la obligación de garantizar que estos espacios sean seguros y estén cuidados para las generaciones presentes y futuras”, subrayó Barcudi.

Agregando además que; "estas situaciones generan mucho peligro hacia los niños y familias que disfrutan en cualquier parque del departamento, en el General Perón, Hipólito Yrigoyen, Mariano Moreno y a su vez provocan una destrucción en la vegetación y el ecosistema de estos parques. Por eso debemos trabajar para ordenar y nuestros vecinos puedan aprovechar las bellezas de estos lugares y sea en una adecuada convivencia".

