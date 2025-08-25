Estudiantes de San Rafael dejaron su huella en la Copa Robótica Argentina

Estudiantes de San Rafael participaron de la Copa Robótica Argentina.

Por Sitio Andino Departamentales







Alumnos de la escuela Prof. Jorge de la Reta de San Rafael lograron integrar 2 equipos, los 22 que representan a Mendoza, para participar de la instancia provincial de la Copa Robótica Argentina. Los jóvenes tomaron el desafío obteniendo un gran desempeño y experiencia en este tipo de competencia, que consistió en la recolección de elementos con un robot, al que le asignaron características particulares y tareas específicas. Para estas tareas, los chicos programaron a estos robots.

La competencia exigió a los alumnos no solo habilidades técnicas, sino también creatividad para resolver problemas sobre la marcha. Los robots fueron evaluados según su tamaño, construcción y materiales, con restricciones como la prohibición de palas impresas en 3D. Ante esta limitación, los estudiantes improvisaron herramientas con cartones y cinta para cumplir los desafíos planteados.

San Rafael dice presente en la Copa Robótica Argentina El proyecto central consistió en armar y programar un auto lunar utilizando MicroPython y bloques de programación. Los estudiantes aprendieron a ensamblar el kit, programarlo y adaptarlo a los requisitos de la competencia. Al final, los equipos de la escuela obtuvieron los puestos nueve y doce, mientras que otro colegio del sur alcanzó posiciones superiores.

La participación en eventos de este tipo permite que los estudiantes apliquen sus conocimientos, exploren soluciones innovadoras y se motiven a involucrarse cada vez más en la robótica, impulsando tanto su aprendizaje como la creatividad y la colaboración entre compañeros.

Embed - SAN RAFAEL: COPA ARGENTINA DE ROBÓTICA