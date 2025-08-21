San Rafael: más de 900 vecinos recuperaron su dinero tras reclamos en Defensa del Consumidor

Se recuperaron más de $95 millones a favor de los vecinos de San Rafael.

Gracias a su trabajo multiplataforma, la oficina municipal de Defensa del Consumidor logró recuperar - en lo que va de 2025 - más de 95 millones de pesos en favor de los vecinos de San Rafael . La dependencia atiende a la comunidad desde sus oficinas de Ortiz de Rosas 477, a través de la virtualidad y también en operativos territoriales, lo que les permitió recibir más de 930 denuncias entre enero y agosto .

“En estos momentos donde muchas veces los otros organismos del estado están ausentes, desde el Municipio de San Rafael trabajamos para estar cerca de la comunidad ”, indicó Mauro Fernández, titular de la cartera.

El promedio de la denuncia mensual supera las 120 y más del 50% de las denuncias tienen que ver con servicios financieros, bancos y seguros.

“Lo que tratamos de hacer es que se respete el derecho de los usuarios y que pueda repercutir positivamente en su economía”, agregó y planteó que “el tema de las financieras y bancos es una de las cuestiones más preocupantes, ya que el listado de firmas con más reclamos lo encabeza el Banco Nación” .

Otros rubros significativos son los de electrodomésticos y artículos del hogar, servicios de comunicaciones, servicios de administración de pagos, rodados automotores y embarcaciones, textil, calzado y marroquinería y servicios de transporte de pasajeros y cargas, entre otros.

“En total, hasta el 18 de agosto se lograron recuperar 95.873.560 pesos. Todo eso vuelve al bolsillo del sanrafaelino”, remarcó.

Aquellas personas que tengan denuncias por servicios, errores de facturación, incumplimientos de ofertas, desconocimientos de contrataciones, entre otros, pueden acercarse de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas por las oficinas de Ortiz de Rosas 477 o de manera virtual a través de la Ventanilla Federal disponible en la página http://www.sanrafael.gov.ar/defensa-al-consumidor.

Francisco Mondotte, director de asuntos gubernamentales, contó detalles a TVA San Rafael

La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza recuperó 780 millones de pesos para consumidores de la provincia durante el último año, gracias a gestiones y acuerdos alcanzados con proveedores de bienes y servicios. Durante el primer semestre de 2025, se tramitaron 1.460 expedientes en la Dirección Provincial, del total de 3.792 denuncias ingresadas en las oficinas municipales.

Estos datos reflejan que 62% de las denuncias se resuelven en la primera instancia de conciliación que llevan adelante los municipios, mientras que el 38% restante requiere intervención provincial. En este último caso, la mitad de las denuncias se solucionó también a través de la conciliación entre las partes, lo que permite afirmar que 8 de cada 10 reclamos que ingresan al sistema se resuelven sin necesidad de abrir un sumario administrativo, acortando plazos y evitando mayores costos. En lo que respecta al Sur Provincial, Francisco Mondotte destacó la tarea en conjunto que lleva adelante el Gobierno de la Provincia con los 3 municipios.