Diputado de San Rafael pide a OSEP informes por demoras en entrega de medicación oncológica

El titular del bloque de diputados justicialistas deSan Rafael, Germán Gómez, presentó un proyecto para que la OSEP (Obra Social de Empleados Públicos), explique la situación de cientos de pacientes que, según testimonios y denuncias públicas, enfrentan demoras en la provisión de medicación oncológica Por ello solícita, en detalle, cuántos pacientes oncológicos tiene la OSEP bajo su cobertura, qué medicamento registran faltantes en este 2025, qué medidas se están tomando para garantizar la continuidad de los tratamientos, y las causas administrativas o logísticas que originaron los inconvenientes.
Gómez se refirió al proyecto presentado: "Hay varios afiliados que están sometidos a un tratamiento de medicamentos oncológicos que están manifestando demoras reiterativas en la provisión de medicamentos. Entonces, hemos elaborado rápidamente un pedido de informe a los efectos de que la principal obra social de todos los mendocinos nos dé explicaciones de por qué está sucediendo esto en la provincia de Mendoza cuando no debería pasar".
El diputado justicialista agregó además: "Son 4.000 afiliados que tienen un tratamiento específico vinculado a temas de patologías como cáncer y otras patologías complejas. ¿Qué queremos saber? Si esas personas, esos afiliados están recibiendo su medicación, porque son tratamientos que requieren continuidad eh para surtir los efectos sobre dichas patologías".
El proyecto presentado por el diputado de San Rafael Germán Gómez
