Diputado de San Rafael pide a OSEP informes por demoras en entrega de medicación oncológica

Germán Gómez, diputado por San Rafael.

Gómez se refirió al proyecto presentado: "Hay varios afiliados que están sometidos a un tratamiento de medicamentos oncológicos que están manifestando demoras reiterativas en la provisión de medicamentos. Entonces, hemos elaborado rápidamente un pedido de informe a los efectos de que la principal obra social de todos los mendocinos nos dé explicaciones de por qué está sucediendo esto en la provincia de Mendoza cuando no debería pasar".

El diputado justicialista agregó además: "Son 4.000 afiliados que tienen un tratamiento específico vinculado a temas de patologías como cáncer y otras patologías complejas. ¿Qué queremos saber? Si esas personas, esos afiliados están recibiendo su medicación, porque son tratamientos que requieren continuidad eh para surtir los efectos sobre dichas patologías".

El proyecto presentado por el diputado de San Rafael Germán Gómez