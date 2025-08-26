Vecinos de Godoy Cruz podrán acceder a controles médicos gratuitos

Godoy Cruz se suma a la semana de la vacunación.

El Municipio de Godoy Cruz realizará este jueves un operativo territorial de control de salud en el barrio Rasquin, en Marciano Cantero y República Dominicana. Por lo que, la cita será de 10.00 a 13 . 00 horas.

Así, el objetivo es garantizar el acceso a la atención primaria y promover la prevención . Es que, la iniciativa busca acercar servicios básicos a los vecinos y detectar de forma temprana posibles problemáticas.

Cabe destacar que durante la jornada, se ofrecerán diversos servicios, tales como:

Además, los vecinos podrán gestionar turnos para una atención posterior en Centros de Salud municipales.

Acceso libre y con cupos limitados en Godoy Cruz

La atención será gratuita y estará abierta a toda la comunidad. Por lo que, los servicios se brindarán por orden de llegada y con cupos limitados.

Una apuesta a la prevención. Este tipo de operativos itinerantes buscan fortalecer el cuidado de la salud, acercando asistencia a los barrios y garantizando un primer nivel de atención accesible para todos.