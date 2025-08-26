Prevención y asistencia

Vecinos de Godoy Cruz podrán acceder a controles médicos gratuitos

Este jueves, de 10 a 13, los vecinos de Godoy Cruz podrán acceder a vacunación, testeo de VIH y controles odontológicos de salud.

Godoy Cruz se suma a la semana de la vacunación.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz realizará este jueves un operativo territorial de control de salud en el barrio Rasquin, en Marciano Cantero y República Dominicana. Por lo que, la cita será de 10.00 a 13.00 horas.

Cabe destacar que durante la jornada, se ofrecerán diversos servicios, tales como:

  • Vacunación
  • Testeo de VIH
  • Consultoría en lactancia materna
  • Control de salud bucal
  • Medición de signos vitales y tensión arterial

Además, los vecinos podrán gestionar turnos para una atención posterior en Centros de Salud municipales.

Acceso libre y con cupos limitados en Godoy Cruz

La atención será gratuita y estará abierta a toda la comunidad. Por lo que, los servicios se brindarán por orden de llegada y con cupos limitados.

Una apuesta a la prevención. Este tipo de operativos itinerantes buscan fortalecer el cuidado de la salud, acercando asistencia a los barrios y garantizando un primer nivel de atención accesible para todos.

