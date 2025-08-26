Tunuyán vive la Expo Educativa 2025 con más de 30 instituciones

Tunuyán cierra la Expo Educativa 2025 en el Valle de Uco.

Durante la jornada y en los horarios de 10.00 a 12.30 horas y 14.00 a 16.00 horas, los asistentes podrán recorrer los distintos stands, recibir información directa de cada institución y conocer en detalle las carreras, tecnicaturas y programas de formación disponibles para el ciclo lectivo 2026.

También se prevé la participación de escuelas secundarias y CENS del departamento, lo que garantizará una amplia convocatoria de jóvenes próximos a finalizar sus estudios. La Expo se consolida un año más, como un punto de encuentro entre el sistema educativo y la comunidad de Tunuyán.

Rodríguez comentó respecto a esta exposición educativa: "El corazón del Valle de Uco hace el cierre de la Expo Educativa, nos sentimos felices con este evento que podemos darle continuidad, estarán presentes no solo las instituciones educativas de la región, sino que además se presentarán todas las Fuerzas y la UNCuyo. Los estudiantes de todos los distritos llegarán al lugar con el traslado que la Municipalidad ha organizado para este evento".

Tunuyán cierra la exposición educativa en el Valle de Uco Embed - Este martes, Expo Educativa en Tunuyán, la última del Valle de Uco Expo Educativa Tunuyán 2025 Embed - Expo Educativa Tunuyán: gastronomía, energías renovables y el camino que eligen los jóvenes