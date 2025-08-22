Tunuyán reafirma su compromiso con la educación: llega la Expo Educativa 2025

Expo Educativa 2025 en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales







El municipio de Tunuyán llevará a cabo el próximo martes 26 de agosto la Expo Educativa 2025, un encuentro destinado a acercar la oferta académica de nivel superior a estudiantes, familias y público en general. El evento se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal, con actividades previstas de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas. La jornada tendrá entrada libre y gratuita.

“Este espacio permitirá que los jóvenes conozcan las opciones de formación disponibles y puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico”, anticipó el intendente Emir Andraos.

image Tunuyán reafirma el compromiso con la promoción de oportunidades educativas Desde el municipio se destaca la importancia de generar espacios de orientación y diálogo, reconociendo la participación de instituciones de educación reconocidas a nivel nacional como Universidades, Fuerzas de Seguridad, IES y Centros de educación superior.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos stands, recibir información directa de cada institución y conocer en detalle las carreras, tecnicaturas y programas de formación disponibles para el ciclo lectivo 2026. También se prevé la participación de escuelas secundarias y CENS del departamento, lo que garantizará una amplia convocatoria de jóvenes próximos a finalizar sus estudios. La Expo se consolida un año más, como un punto de encuentro entre el sistema educativo y la comunidad de Tunuyán.

Desde la Municipalidad se reafirma el compromiso con la promoción de oportunidades educativas accesibles y de calidad.