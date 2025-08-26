San Rafael

Omar Félix reconoció a deportistas y recibió un homenaje de la Asociación de Hockey

Omar Félix compartió un desayuno con Joaquín Hernández y Josefina Mella, y luego recibió un homenaje por el apoyo del Municipio al hockey sobre césped.

En la mañana de este lunes el Intendente de San Rafael Omar Félix recibió en a jóvenes deportistas destacados del departamento y fue reconocido por la Asociación Sanrafaelina de Hockey Sobre Césped. En primer turno el jefe comunal compartió un desayuno con Joaquín Hernández (futbolista que participó de la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso en una gira por Montevideo, Uruguay) y Josefina Mella (medalla de bronce en tiro deportivo en los Juegos Panamericanos Juniors 2020 en Asunción, Paraguay).

image

El Intendente destacó el esfuerzo de ambos y el trabajo mancomunado del Municipio de San Rafael con los clubes e instituciones deportivas sanrafaelinas. “Fue una experiencia muy valiosa. Poder entrenar en predios de selección y competir a este nivel es muy gratificante”, destacó Joaquín.

Por su parte, Josefina remarcó que “fue una competencia increíble, con muchos aprendizajes y un nivel muy alto de parte de todos los participantes”.

image

La Asociación de Hockey Sobre Césped distinguió a Omar Félix

Posteriormente, recibió a los representantes de la Asociación Sanrafaelina de Hockey sobre Césped, quienes entregaron un reconocimiento por el aporte constante del Municipio a la disciplina.

