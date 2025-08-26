Omar Félix reconoció a deportistas y recibió un homenaje de la Asociación de Hockey

Omar Félix fue distinguido por el hockey césped de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







En la mañana de este lunes el Intendente de San Rafael Omar Félix recibió en a jóvenes deportistas destacados del departamento y fue reconocido por la Asociación Sanrafaelina de Hockey Sobre Césped. En primer turno el jefe comunal compartió un desayuno con Joaquín Hernández (futbolista que participó de la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso en una gira por Montevideo, Uruguay) y Josefina Mella (medalla de bronce en tiro deportivo en los Juegos Panamericanos Juniors 2020 en Asunción, Paraguay).

image El Intendente destacó el esfuerzo de ambos y el trabajo mancomunado del Municipio de San Rafael con los clubes e instituciones deportivas sanrafaelinas. “Fue una experiencia muy valiosa. Poder entrenar en predios de selección y competir a este nivel es muy gratificante”, destacó Joaquín.

Por su parte, Josefina remarcó que “fue una competencia increíble, con muchos aprendizajes y un nivel muy alto de parte de todos los participantes”.

image La Asociación de Hockey Sobre Césped distinguió a Omar Félix Posteriormente, recibió a los representantes de la Asociación Sanrafaelina de Hockey sobre Césped, quienes entregaron un reconocimiento por el aporte constante del Municipio a la disciplina.

“Trabajamos mancomunadamente con el Municipio. Ahora tenemos por delante un certamen muy importante, del 28 al 31 de agosto el Torneo Argentino de Selecciones Sub16 de Hockey sobre Césped ”, anunció el presidente de la entidad, Jorge Fernández. Embed - SAN RAFAEL: FÉLIX RECIBIÓ A LA ASOCIACIÓN DE HOCKEY