Omar Félix reconoció a deportistas y recibió un homenaje de la Asociación de Hockey

En la mañana de este lunes el Intendente de San RafaelOmar Félix recibió en a jóvenes deportistas destacados del departamento y fue reconocido por la Asociación Sanrafaelina de Hockey Sobre Césped. En primer turno el jefe comunal compartió un desayuno con Joaquín Hernández (futbolista que participó de la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso en una gira por Montevideo, Uruguay) y Josefina Mella (medalla de bronce en tiro deportivo en los Juegos Panamericanos Juniors 2020 en Asunción, Paraguay).
El Intendente destacó el esfuerzo de ambos y el trabajo mancomunado del Municipio de San Rafael con los clubes e instituciones deportivas sanrafaelinas. “Fue una experiencia muy valiosa. Poder entrenar en predios de selección y competir a este nivel es muy gratificante”, destacó Joaquín.