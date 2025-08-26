Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva convocatoria para interesados en adquirir viviendas sociales del barrio Los Constituyentes II, ubicado en San Francisco del Monte. Los aspirantes a una de las 64 casas disponibles deberán cumplir con ciertos requisitos y procedimientos.

Este llamado a licitación pública, realizado a través del decreto municipal 2848 publicado este martes en el Boletín Oficial, es el segundo que realiza el municipio conducido por Diego Costarelli para efectuar el proceso de selección, sorteo y posterior adjudicación de las unidades habitacionales. En el primero, se sortearon 16 casas.

En este caso, se trata de 64 viviendas , explicó la Secretaría Legal y Técnica de Godoy Cruz, que componen el barrio Los Constituyentes II , ubicado en calle Vélez Sarsfield, entre calles Augusto T. Vandor y Rafael Cubillos, del distrito de San Francisco del Monte.

"Resulta necesario determinar, en esta segunda convocatoria , los requisitos a cumplir por los postulantes para participar del sorteo, así como el valor económico de las unidades habitacionales y los requisitos exigidos para su adquisición, sin perjuicio de los demás requisitos que pudiera exigir la entidad financiera que intervenga", dice el decreto firmado por el intendente y el secretario de Legal y Técnica, Miguel Catalano.

El monto a abonar en concepto de seña será de por lo menos un 20% del valor de la unidad habitacional, conforme las condiciones de aprobación del crédito de que se trate, detalla el decreto. Además, se estableció que la financiación de las unidades habitacionales será efectuada por las entidades financieras que elija cada postulante, siendo éstas quienes efectuarán la correspondiente calificación crediticia.

Requisitos para acceder a viviendas en Godoy Cruz

Ser argentino (nativo/naturalizado) o extranjero con residencia legal mínima de 5 años en Mendoza, con DNI argentino, domicilio en Godoy Cruz y sin deudas con la Municipalidad.

(nativo/naturalizado) o extranjero con residencia legal mínima de 5 años en Mendoza, con DNI argentino, domicilio en Godoy Cruz y sin deudas con la Municipalidad. Constituir domicilio especial electrónico para notificaciones.

especial electrónico para notificaciones. Los convivientes serán co-postulantes y cotitulares del crédito.

serán co-postulantes y cotitulares del crédito. No ser titulares de inmuebles . Si tienen derechos compartidos sobre inmuebles, deben demostrar que no son aptos como vivienda familiar.

. Si tienen derechos compartidos sobre inmuebles, deben demostrar que no son aptos como vivienda familiar. No haber sido adjudicatarios ni beneficiarios de créditos hipotecarios del IPV o de bancos.

del IPV o de bancos. Presentar certificación de ingresos o 12 recibos de sueldo (postulantes y grupo familiar).

o 12 recibos de sueldo (postulantes y grupo familiar). No encontrarse inhibidos al momento de escriturar.

al momento de escriturar. Acreditar ingresos entre 3 y 12 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), con al menos un 50% de disponibilidad de los mismos.

entre 3 y 12 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), con al menos un 50% de disponibilidad de los mismos. No estar inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios .

. Acreditar antigüedad laboral mínima. Relación de dependencia: 6 meses. Contratados: 1 año, con contrato vigente. Empleados públicos: 1 año. Autónomos inscriptos en Ganancias: 1 año desde la primera DDJJ. Monotributistas: 2 años desde la inscripción.

Para participar en la adjudicación de las viviendas, los postulantes deberán presentar una serie de documentos. En primer lugar, el Documento Nacional de Identidad junto con una copia del mismo. También deberán acompañar una factura de servicio o un resumen de tarjeta de crédito a su nombre, que permita acreditar el domicilio.

Asimismo, será necesario contar con un informe de la Dirección de Registros Públicos que certifique que el solicitante no es titular registral de inmuebles, con una vigencia máxima de seis meses. A esto se suma el libre deuda expedido por Codeme y un informe Veraz Platinum Personal del titular o cotitular.