Atención conductores

Desvíos y tránsito reducido en una concurrida calle de Ciudad de Mendoza

Obras de Aysam afectarán la circulación en pleno centro de Mendoza por varios días. Habrá desvíos obligatorios y presencia de inspectores en la calle.

Prensa Ciudad de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Por trabajos de Aysam en las redes de distribución, la circulación en Avenida San Martín y calle Garibaldi se verá reducida durante algunos días. La medida obliga a los automovilistas a realizar un desvío en el centro mendocino, donde habrá presencia de agentes de tránsito.

Desde la Ciudad de Mendoza explicaron que los trabajos comprenden la colocación de la base, la reconstrucción de losa y el adoquinado de la zona, por lo que la mano sur a norte de San Martín permanecerá parcialmente interrumpida.

Tránsito reducido en una de las intersecciones más concurridas de Mendoza

A raíz de estas tareas, quienes circulen por San Martín en dirección sur-norte deberán realizar un giro obligatorio a la derecha en Garibaldi para continuar la marcha. Se solicitó a los automovilistas utilizar vías alternativas de circulación para reducir la congestión en uno de los puntos más transitados del centro mendocino.

El municipio informó que la reducción de calzada se mantendrá durante varios días y que los plazos dependerán de la finalización de los trabajos que lleva adelante Aysam.

obra aysam calle san martín garibaldi mendoza 2
Debido a obras de Aysam, quienes circulen por San Martín en dirección sur-norte deberán realizar un giro obligatorio a la derecha en Garibaldi.

Con el objetivo de mantener el orden vehicular, la municipalidad capitalina dispuso la presencia de agentes de tránsito en sectores clave. Los inspectores se encuentran en el Km 0 y en esquinas cercanas para advertir a los conductores y garantizar la fluidez del tránsito.

Se aconseja a los automovilistas que planifiquen sus recorridos con anticipación y, en la medida de lo posible, que eviten la zona afectada hasta que concluyan las obras.

