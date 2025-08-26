Pan de masa madre: por qué cada vez más mendocinos lo eligen para su dieta saludable

En los últimos años, el pan de masa madre dejó de ser una rareza para transformarse en un básico de la mesa mendocina. Cada vez más personas lo incorporan a su dieta , no sólo por su sabor y textura artesanal, sino también por los beneficios que aporta a la salud. La tendencia refleja un interés creciente por la alimentación natural y equilibrada.

Elaborado a partir de harina, agua y levaduras naturales, el pan de masa madre es considerado más fácil de digerir que el pan industrial. Su fermentación lenta permite que los nutrientes se absorban mejor , lo que lo convierte en una opción apreciada para quienes buscan una dieta equilibrada. Además, contiene menos aditivos y conservantes.

Dónde conseguir pan de masa madre en la provincia de Mendoza

En la provincia de Mendoza, La Francia se dedica a la panificación artesanal, sana y nutritiva. Hace más de 20 años, se dedican a elaborar panes con masa madre y la incorporación de ingredientes naturales.

También ofrecen una línea dulce con pepas, cookies integrales y veganas para aquellas personas que buscan incorporar opciones saludables a su rutina. Los productos pueden encontrarse en dietéticas, almacenes y fiambrerías, aunque también se puede realizar un pedido a Juani Díaz, distribuidor oficial de La Francia en Mendoza al 2615979827 o escribir por mensaje directo en Instagram @lafranciamendoza.

Adoptar el pan de masa madre no es solo una cuestión de moda. Su incorporación a la dieta diaria puede mejorar la calidad de vida, al contribuir con una digestión más ligera y un mejor aprovechamiento de nutrientes. También resulta una alternativa recomendable para quienes desean reducir el consumo de productos ultraprocesados.