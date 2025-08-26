Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este martes 26 de agosto

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este martes 26 de agosto.

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este martes 26 de agosto.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 26 de agosto, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Belgrano, Chaco, Italia y Jorge A. Calle. De 14.30 a 18.30 h.

Las Heras

  • – Entre calles Pedro Pascual Segura, San Rafael, Chaco y Lisandro Moyano. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En calle Almirante Brown, entre Tirasso y La Surgente. En los barrios Constitución, Jardín El Sauce y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En el kilómetro N°1.151 de la Ruta Nacional N°7. En Vialidad Nacional y adyacencias; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.

Maipú

  • – En calle Los Salamanquinos. En el barrio Cooperativa Fray Luis Beltrán y cercanías; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • – En calle Garibaldi, entre Belgrano y San Luis. En calle Belgrano, entre María Ester y Leandro N. Alem. En los barrios Cuyum I, II y III y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Villanueva, entre El Pantano y Proyectada V160. En calle El Pantano, entre Villanueva y Ruta Provincial N°36. En callejón Guerrero y adyacencias; 3 de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • –En la Ruta Provincial N°88, entre calles Iriarte y Correa; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

  • – En calle Carpa, entre La Luz y Uvexport S.A. En calle Armani, María Canet y Armendáriz. De 9.10 a 13.10 h.

  • – Entre las Rutas Provinciales N°92 y N°94. En el loteo Fabianci y adyacencias; Vista Flores. De 9.20 a 13.20 h.

San Rafael

  • – En el callejón Agrario, entre Gutiérrez y Delboni; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Uriburu, Lavalle, Juan José Paso y San Martín; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Nacional N°143, entre barrio El Nevado y calle Doña Damasia; Atuel Norte. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Ejército de Los Andes, entre Lucato y La Lonja; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°200, hacia el oeste de callejón Copado; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchúfarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

Edemsa dio a conocer una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este lunes 18 de agosto.

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este lunes 18 de agosto.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

