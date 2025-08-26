Censo de Fluidez Lectora: la DGE puso en marcha un nuevo operativo de evaluación.

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha el segundo operativo provincial de Fluidez Lectora y Comprensión. La evaluación que se extenderá a lo largo de la provincia de Mendoza durante toda la semana, busca diagnosticar el nivel de lectura y comprensión de los estudiantes para poder ajustar y fortalecer los programas educativos.

El operativo se aplica de manera muestral en 70 escuelas de toda la provincia, y participan alumnos de tercer y sexto grado de Primaria, además de los de primer año de Secundaria.

Según expresó Romina Durán, directora de Evaluación de la Calidad Educativa, el objetivo principal es "recabar información sobre cómo se encuentran los estudiantes en los diferentes aspectos de la lectura y la comprensión". La información obtenida permitirá a las escuelas ajustar sus planes de estudio para mejorar el aprendizaje en lo que resta del ciclo lectivo.

La DGE también comunicará los resultados a las instituciones educativas, donde se detallarán los avances de cada estudiante evaluado en tres indicadores clave de comprensión lectora.

Por otro lado, Romina Durán adelantó que, además de seguir avanzando en los programas de alfabetización, se iniciarán capacitaciones sobre comprensión lectora para los niveles primario y secundario. También mencionó que se está trabajando para aplicar el primer censo provincial de matemática.