YoTeBanco: un evento único para construir solidaridad y apoyo mutuo

No te pierdas la Cena Anual de Fundación Banco de Alimentos Mendoza este 29 de agosto, un evento solidario que une a toda la sociedad.

Por Sitio Andino Sociedad

El próximo viernes 29 de agosto, todos los sectores de la sociedad se unen una vez más para ser parte de la Cena Anual de Fundación Banco de Alimentos Mendoza.

El Hotel Hilton será el lugar para una noche en la que el objetivo es ayudar a la Fundación a reunir recursos para continuar con la construcción de su propio centro de operaciones.

Sumate a la Cena Anual de la Fundación Banco de Alimentos Mendoza

Desde hace 23 años Banco de Alimentos Mendoza contribuye a reducir el hambre, solicitando la donación de alimentos aptos para el consumo y distribuyéndolos a entidades que brindan diferentes prestaciones alimentarias. Educa acerca de las posibles soluciones a la problemática del hambre.

Hoy trabajan junto a 85 organizaciones sociales y a través de ellas colaboran con la alimentación de más de 47.000 personas. En el año 2024 rescataron y distribuyeron más de 1.800.000 kg de alimentos que llegaron a quienes más lo necesitan. La demanda de alimentos de sectores vulnerados ya es una constante, y evitar la pérdida y desperdicio de los alimentos presenta desafíos complejos pero necesarios.

El objetivo de la noche es claro. Es indispensable continuar con la obra del nuevo centro de operaciones, un lugar que sea adecuado para aumentar su capacidad de almacenamiento y entrega de alimentos, un lugar de encuentro para las organizaciones sociales que trabajan día a día para luchar contra el hambre, un lugar que permita mejorar los procesos de trabajo y optimizar el impacto de su misión.

“Esto es más que un centro de operaciones: es la unión de una comunidad que cree que una Mendoza sin hambre es posible” Declaró Enrique Sampedro – Presidente de Banco de Alimentos Mendoza

Todos pueden ser parte de este gran desafío y ayudar al Banco:

  • Si queres saber más sobre la construcción y/o realizar una donación para su centro de operaciones podés hacerlo a través de su WEB
  • Si querés ayudarlos asistiendo a su cena anual podés adquirir tu entrada a través de EVENTBRITE
