Cómo el cambio de huso horario mejora la salud y la capacidad de atención en las personas

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó días atrás el proyecto de cambio de huso horario presentado por el mendocino Julio Cobos , que había estado en espera durante varios meses. Ahora resta la sanción del Senado , pero surgen interrogantes sobre cómo afectará este cambio a la sociedad.

La propuesta establece retrasar una hora los relojes en todo el territorio nacional, pasando del actual UTC -3 al UTC -4 . La medida se aplicaría en dos esquemas durante el año: uno de abril a agosto y otro de septiembre a marzo .

De implementarse, los argentinos deberían atrasar sus relojes en el periodo invernal y adelantarlos en la época estival , asegurando así que las actividades diarias comiencen con luz natural suficiente.

El cerebro segrega la melatonina , conocida como la hormona del sueño, y su producción disminuye con la luz solar , mejorando así el rendimiento y la atención. En este sentido, Andrea Pattini , investigadora del Conicet y directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía, explicó a Sitio Andino cómo el cambio de huso horario en Mendoza impactaría a la sociedad.

"Hay suficiente evidencia científica de que todos los aspectos relacionados con la atención y todos los aspectos del desarrollo cognitivo en las personas, se activa positivamente con la luz natural".

La investigadora destacó que los niños necesitan luz natural por la mañana para mejorar su estado de alerta y concentración. Actualmente, muchos ingresan a las aulas cuando todavía está oscuro, afectando su capacidad de reacción y aprendizaje. También los adultos que ingresan a trabajar a primera hora necesitan de la suficiente luz natural para mantenerse alerta y con la concentración necesaria para realizar sus labores.

Según Pattini, "esto significa que la luz de la mañana tiene una respuesta espectral distinta a la de la tarde (gran contenido de luz azul). Es muy importante que cuando uno inicia una actividad en el día, recibamos esa cantidad y calidad de luz natural suficientes".

huso horario.png También los adultos que ingresan a trabajar a primera hora necesitan de la suficiente luz natural para mantenerse alerta

Actualmente, los niños ingresan a las aulas de noche, sin posibilidad de tener la luz natural y por lo menos están dormidos 2 horas en el aula y esto genera que no tengan capacidad de reacción adecuada. "Por eso es muy importante corregir el uso horario para comenzar nuestras actividades diurnas cuando ya salió el sol. Eso ocurriría para casi toda la Argentina en el uso horario -4", manifestó la investigadora.

Consideraciones sobre ahorro de energía y duración del día

Pattini advirtió que no hay evidencia científica suficiente que demuestre un ahorro de energía significativo con la modificación dos veces al año. Además, señaló que si el huso horario se cambia a -4, la duración del día sería de aproximadamente 9 horas y 40 minutos de luz natural, suficiente para las actividades diurnas y con beneficios sobre la salud y el sueño. "Si bien, la ley contempla la facultad de cambiarla, nosotros consideramos que no es necesario".

El proyecto de cambio de huso horario promete mejorar la calidad de vida y el rendimiento de los estudiantes, al garantizar mayor exposición a la luz natural durante las horas activas del día. Sin embargo, su impacto en ahorro energético y otros aspectos económicos aún es incierto, por lo que el debate seguirá abierto hasta que el Senado decida su aprobación final.