Del volante a las aulas: Luján apuesta por educación y control vial en el tránsito

El Municipio de Luján de Cuyo continúa intensificando sus operativos de tránsito en el marco del programa “Calles Ordenadas y Tranquilas” , con el objetivo de cuidar a los vecinos, preservar la tranquilidad de los barrios y garantizar la seguridad vial.

Durante el último fin de semana se realizaron más de 15 controles vehiculares en distintos puntos estratégicos del departamento , en los que se procedió al secuestro de vehículos y al labrado de multas por diversas infracciones. Entre ellas, se destacaron los casos de conducción con exceso de alcohol en sangre y la detección de motocicletas con escapes libres, que generan ruidos molestos y afectan la convivencia urbana.

En este sentido, el Municipio remarcó la importancia del plan “Escape Preso”, una iniciativa que apunta a reducir la contaminación sonora y recuperar la tranquilidad en las calles, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los vecinos.

“Estos controles no solo buscan sancionar, sino también concientizar sobre la importancia de manejar de manera responsable, sin alcohol y respetando las normas ”, señaló el propio intendente municipal Esteban Allasino .

Luján de Cuyo avanzó en la incorporación de cámaras corporales

En paralelo, el Municipio avanzó en la incorporación de cámaras corporales (body cams) para los agentes de tránsito y control urbano, junto con cámaras embarcadas en los móviles municipales. Estas herramientas registran en tiempo real cada procedimiento, aportando evidencia clara e irrefutable que protege tanto a los vecinos como a los trabajadores municipales, asegurando que todas las intervenciones se realicen con respeto, profesionalismo y dentro de la ley.

Las cámaras instaladas en los vehículos ofrecen cobertura de 360° y transmisión en vivo al Centro de Monitoreo, lo que permite supervisar cada operativo al instante, reducir zonas grises y colaborar de manera más efectiva con la Policía provincial y el sistema judicial. De esta manera, la tecnología se convierte en un aliado clave para garantizar calles ordenadas y tranquilas, fortaleciendo la transparencia, la confianza ciudadana y la seguridad vial en el departamento.

Asimismo, el programa se complementa con acciones de acompañamiento y educación vial, como la iniciativa “Primera Licencia”, que se desarrolla en las escuelas del departamento y tiene como finalidad formar a los más jóvenes en la conducción responsable desde edades tempranas.

Con estas políticas, Luján de Cuyo reafirma su compromiso con el control, la seguridad y el orden, consolidando un modelo de gestión que apunta a mejorar la convivencia en el espacio público.