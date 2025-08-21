La Municipalidad de Mendoza, reconocida como una de las 10 ciudades más sostenibles de Latinoamérica

La Municipalidad de Mendoza entre las 10 ciudades más sostenibles de Latinoamérica.

Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de Mendoza fue seleccionada entre las 50 ciudades semifinalistas para obtener el Premio Hábitat Latam 2025, “Ciudades para la vida” y quedó como finalista entre 10 ciudades propuestas. Los reconocimientos para los ganadores serán entregados el 25 de agosto durante el encuentro de Hábitat LATAM 2025 que se celebrará en Guadalajara, México.

Este premio es una iniciativa de la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, desarrollada por el Laboratorio Ciencia de la Ciudad de la red City Science del MIT. Promueve un encuentro entre gobiernos, empresas, sociedad civil y universidades de América Latina y el Caribe para construir, desde el diálogo y la colaboración, propuestas que fortalezcan la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta edición, se evaluaron ciudades de Latinoamérica con poblaciones entre 50 mil y 1 millón de habitantes. El análisis técnico de las postulaciones se basó en 85 indicadores alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. El equipo del Premio seleccionó 50 ciudades como semifinalistas. Luego, en la segunda etapa, solo 10 ciudades quedaron como finalistas, entre las que se encuentra Mendoza.

La propuesta de la Municipalidad de Mendoza La postulación estuvo a cargo del equipo de la comuna capitalina a través de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano. En este trabajo, se presentaron importantes avances urbanísticos y ambientales de la gestión en la Ciudad, entre los que se encuentran mejoras en parques, plazas y espacios verdes, construcción de ciclovías, programas de protección ambiental como la Declaración de emergencia climática, la recolección diferenciada de residuos y el acceso a financiamientos internacionales y privados como el Fondo Verde para la Conservación Ambiental y el Fondo de Juventud y Acción Climática, enfocados en la participación juvenil y la restauración de la biodiversidad.

Asimismo, se presentaron los espacios técnicos y de participación creados para fortalecer la participación ciudadana y el análisis experto en temas ambientales, como el Laboratorio Urbano y el Comité de Cambio Climático. También se destacó la importancia de las nuevas normativas en ordenamiento territorial y ambiental, entre los que se encuentran el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y el Plan Local de Acción Climática (PLAC). A partir de estas políticas públicas, se busca fortalecer la capacidad de nuestra ciudad para enfrentar desafíos urbanos, climáticos, sociales y económicos, mediante estrategias urbanas que integren la naturaleza como pilar fundamental y se basen en la sostenibilidad.