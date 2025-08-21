En Guadalajar, México

La Municipalidad de Mendoza, reconocida como una de las 10 ciudades más sostenibles de Latinoamérica

Finalista del Premio Hábitat Latam 2025, la Municipalidad de Mendoza fue seleccionada entre 50 ciudades semifinalistas.

La Municipalidad de Mendoza entre las 10 ciudades más sostenibles de Latinoamérica.

La Municipalidad de Mendoza entre las 10 ciudades más sostenibles de Latinoamérica.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza fue seleccionada entre las 50 ciudades semifinalistas para obtener el Premio Hábitat Latam 2025, “Ciudades para la vida” y quedó como finalista entre 10 ciudades propuestas. Los reconocimientos para los ganadores serán entregados el 25 de agosto durante el encuentro de Hábitat LATAM 2025 que se celebrará en Guadalajara, México.

Este premio es una iniciativa de la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, desarrollada por el Laboratorio Ciencia de la Ciudad de la red City Science del MIT. Promueve un encuentro entre gobiernos, empresas, sociedad civil y universidades de América Latina y el Caribe para construir, desde el diálogo y la colaboración, propuestas que fortalezcan la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Lee además
Turismo en alza en la Ciudad de Mendoza.
Consolidación como destino urbano-cultural

Turismo en alza: más visitantes, más actividades y más movimiento en la Ciudad de Mendoza
Festejo del Padre de la Patria en Plaza Independencia
Cultura, identidad y memoria sanmartiniana

La Plaza Independencia se llena de folclore para homenajear al Padre de la Patria

En esta edición, se evaluaron ciudades de Latinoamérica con poblaciones entre 50 mil y 1 millón de habitantes. El análisis técnico de las postulaciones se basó en 85 indicadores alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. El equipo del Premio seleccionó 50 ciudades como semifinalistas. Luego, en la segunda etapa, solo 10 ciudades quedaron como finalistas, entre las que se encuentra Mendoza.

La propuesta de la Municipalidad de Mendoza

La postulación estuvo a cargo del equipo de la comuna capitalina a través de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano. En este trabajo, se presentaron importantes avances urbanísticos y ambientales de la gestión en la Ciudad, entre los que se encuentran mejoras en parques, plazas y espacios verdes, construcción de ciclovías, programas de protección ambiental como la Declaración de emergencia climática, la recolección diferenciada de residuos y el acceso a financiamientos internacionales y privados como el Fondo Verde para la Conservación Ambiental y el Fondo de Juventud y Acción Climática, enfocados en la participación juvenil y la restauración de la biodiversidad.

Asimismo, se presentaron los espacios técnicos y de participación creados para fortalecer la participación ciudadana y el análisis experto en temas ambientales, como el Laboratorio Urbano y el Comité de Cambio Climático. También se destacó la importancia de las nuevas normativas en ordenamiento territorial y ambiental, entre los que se encuentran el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y el Plan Local de Acción Climática (PLAC).

A partir de estas políticas públicas, se busca fortalecer la capacidad de nuestra ciudad para enfrentar desafíos urbanos, climáticos, sociales y económicos, mediante estrategias urbanas que integren la naturaleza como pilar fundamental y se basen en la sostenibilidad.

Temas
Seguí leyendo

Higiene urbana profunda: la Ciudad trabaja en Soberanía Nacional y Olivares

Actividad física y salud: una caminata que une a la comunidad escolar

Aprender Lengua de Señas: un paso hacia una sociedad más inclusiva

Mendoza homenajeó a San Martín con la presentación de un libro sobre su vida

Jurado vecinal de Mendoza sancionó a cuatro personas por vandalismo en muros públicos y privados

El Museo del Área Fundacional renace con más historia, tecnología y compromiso social

"Corre por la Nutrición Infantil": llega la Maratón Familiar CONIN 2025

Museo MMAMM y su celebración: exposiciones que exploran el arte del grabado en todas sus dimensiones

LO QUE SE LEE AHORA
Se recuperaron más de $95 millones a favor de los vecinos de San Rafael. video
Promedio de 120 denuncias mensuales

San Rafael: más de 900 vecinos recuperaron su dinero tras reclamos en Defensa del Consumidor

Las Más Leídas

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Quién es el Kaka Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial video
Acumula más de 40 causas

Quién es el "Kaka" Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

El Congreso vive una jornada incompatible con los planes y decretos del Ejecutivo. 
Congreso

El Senado rechazó decretos que afectaban a Vialidad Nacional, INTA e INTI

Por Sofía Pons
Emergencia en Discapacidad: padres y terapeutas de Mendoza, entre la esperanza y la incetidumbre.
El día después

Emergencia en Discapacidad: padres y terapeutas de Mendoza, entre la esperanza y la incertidumbre

Por Natalia Mantineo
Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en Lavalle
Para tener en cuenta

Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en varios departamentos de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad