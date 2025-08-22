Maipú Municipio se viste de cultura: peña, cine y superhéroes en stand up

Este fin de semana, Maipú Municipio prepara una serie de actividades para todos los gustos , con opciones para todas las edades y para disfrutar con amigos y en familia. Maipú prepara una atractiva agenda cultural que ofrece opciones para todos los gustos este fin de semana. La celebración por el Día del Padre Mendocino tomará protagonismo con una Peña Sanmartiniana en la histórica Casa de las Bóvedas, donde habrá música cuyana, ballet folclórico y gastronomía típica .

Para los amantes de la pantalla grande, el Cine Teatro Imperial Maipú estrena dos propuestas: la aclamada "Tesis sobre una domesticación" , basada en la novela de Camila Sosa Villada, y la divertida animación "Los Tipos Malos 2" .

El cierre de humor estará a cargo del exitoso show "Monólogos Heróicos" , donde los superhéroes más famosos bajan del cómic para hacer stand up en el Imperial de Maipú.

El próximo 24 de agosto la Casa de las Bóvedas será escenario de un encuentro cultural con música cuyana, ballets y gastronomía típica, en homenaje al legado del General José de San Martín.

El próximo domingo 24 de agosto, la Casa de las Bóvedas, ubicada en Ruta Provincial 50, kilómetro 110, en Rodeo del Medio se realizará la Peña Sanmartiniana de 11 a 15 hs. La peña contará con una variada propuesta cultural y gastronómica: música cuyana en vivo, presentaciones de ballets folclóricos y el tradicional locro que acompañará la jornada de celebración.

Cine para toda la familia

El Cine Imperial lanza dos grandes estrenos para todo publico. Quienes quieran asistir al cine pueden sacar sus entradas de manera digital por munimaipu.boleteriadigital.com.ar o bien por boletería del cine.

Tesis sobre una domesticación - Cine INCAA - $2600

Basada en la novela homónima de Camila Sosa Villada, narra la historia de una exitosa actriz trans, su esposo y su hijo, un niño adoptado legalmente, quienes conforman una familia que ha atravesado muchas pruebas y adaptaciones para ser aceptada como tal. Pero esa domesticación de la que extraen su paz, será amenazada por un viaje al pueblo en donde vive la familia de la actriz y un hombre que años atrás la rescató de un ataque.

Jueves 21 - 21.30 horas

Viernes 22 - 18 horas

Sábado 23 - 18 horas

Los tipos malos 2 - $6000

¿Quién es más malo que Los Tipos Malos? Las chicas malas. En este nuevo capítulo de la aclamada comedia de acción de DreamWorks Animation de 2022; ahora "Los Tipos Malos" están luchando por encontrar confianza y aceptación en sus nuevas vidas como Tipos Buenos, cuando son sacados de su retiro y obligados a hacer “un último trabajo” por parte de un escuadrón de delincuentes exclusivamente femenino.

Jueves 21 - 19 horas

VIernes 22 - 15.30 horas

Sábado 23 - 15.30 horas

Martes 26 - 19 horas

Miércoles 27 - 19 horas

Rodrigo Casavalle Monologos heroicos Rodrigo Casavalle hace sus "Monólogos heroicos" en el Teatro Independencia. Gentileza

Stand Up: Monólogos heróicos

Monólogos Heroicos es un show de humor en el que los personajes más populares del universo del cómic dejan de lado sus superpoderes para hacer STAND UP. La divertida puesta en escena llegará al Imperial el Viernes 22 a las 21.30 hs .

De la mano de Rodrigo Casavalle el espectáculo cuenta entre otras temáticas la relación tóxica de Batman y Robin, Superman y una conmovedora historia de crianza en San Juan, Spiderman sumido en estafas piramidales del telar de la abundancia, Flash con negocios de importación de Paraguay o Mickey y su lucha por sus aportes jubilatorios.

Conseguí tu entrada por www.entradaweb.com.ar