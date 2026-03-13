Vuelve el Festival del Malbec y el Olivo: Matías Stevanato invitó a los mendocinos a disfrutar tres jornadas en Maipú

Del 21 al 23 de marzo, Maipú Municipio vivirá la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo y el intendente Matías Stevanato explicó los detalles del evento, además de referirse a la situación que atraviesa el sector artístico, turístico y económico.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, invitó a los mendocinos a ser parte de la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo , una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y la producción vitivinícola y olivícola que caracteriza al departamento.

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“El año pasado tuvimos una gran participación de público en el festival, y este verano hemos sostenido una agenda de espectáculos en el Teatro Griego Papa Francisco que fue disfrutada por vecinos de diferentes puntos de la provincia , y estas acciones creemos que producen un efecto que potencia la demanda”, señaló el jefe comunal al anticipar una nueva edición del evento.

Stevanato destacó, además, que el público viene acompañando desde los primeros días de venta anticipada . “Los vecinos han estado esperando que este año repitamos nuestro festival, y también es mucha la gente del Gran Mendoza que nos ha estado consultando”. Además, señaló que hay “una grilla con grandes artistas” y que los primeros días de preventa han sido muy buenos: “La verdad es que ya se ha transformado en un clásico nuestro Festival del Malbec y del Olivo”, expresó.

“Estarán presentes más de 30 bodegas y más de 10 olivícolas. Nosotros somos la cuna de la vid y el olivo. Pero la propuesta es mucho más amplia: lo que ofrecemos es compartir una experiencia para disfrutar el vino, el aceite de oliva y la música en un mismo lugar”, explicó Stevanato.

“Aprovechamos el fin de semana largo que empieza el sábado 21 para tener tres jornadas con muy buenas propuestas, y el objetivo de este festival no es tan solo sostener nuestra capacidad de montar buenos shows en vivo, sino que es nuestra manera de defender nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo”, afirmó el intendente.

Para Stevanato, el festival también cumple un rol clave como motor cultural y económico: “Hay una gran necesidad de generar espacios en los que se puedan exhibir las producciones artísticas, las producciones vitivinícolas y olivícolas, el trabajo de cientos de emprendedores y de artesanos. Esa es nuestra tarea: fomentar y generar las condiciones para que la labor de cientos de personas tenga una vidriera y una oportunidad de mover un poco la economía”.

En ese sentido, el intendente remarcó que el espíritu del evento va más allá del espectáculo. “En estos momentos que estamos viviendo, contagiar un poco de alegría y entusiasmo creo que está bueno”, concluyó.

La grilla completa de artistas del Festival del Malbec y el Olivo