El Festival del Malbec y el Olivo vuelve a Maipú con tres noches de shows

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Entradaweb, en una etapa de preventa que permite acceder a mejores precios. Además, quienes asistan al evento también pueden comprar anticipadamente los tickets de estacionamiento oficial del festival mediante la misma modalidad.
En esta primera etapa de venta para el Festival los valores disponibles son los siguientes:
Entrada general: $20.000
Entrada preferencial: $26.000
Abono general por las tres noches: $50.000
También se encuentran disponibles los tickets del estacionamiento oficial del festival:
Estacionamiento por día: $5.000
Abono estacionamiento por tres días: $10.000
Grilla artística del Festival del Malbec y el Olivo
El festival contará con tres jornadas con destacados artistas nacionales y provinciales.
Sábado 21 de marzo
Soledad, Nahuel Pennisi, Cristian Soloa, Retoños Lugareños, La Huella y DJs invitados.
Domingo 22 de marzo
Cruzando el Charco, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, Magnolia Monti y DJs invitados.
Lunes 23 de marzo
Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros, La Klave y DJs invitados.
Las puertas del predio abrirán a las 18 horas y el evento es apto para todo público.
Beneficio para vecinos de Maipú Municipio
Los vecinos maipucinos cuentan con un precio especial para el sector general de $15.000. Este beneficio se adquiere de manera presencial presentando DNI en el Teatro Imperial o en las delegaciones municipales, con un máximo de dos entradas por persona. Esta venta de entradas estará disponible desde el lunes 9 de marzo.
Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad podrán acceder a entradas con descuento especial y cupos limitados. Para gestionarlas deberán realizar el trámite correspondiente en la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Maipú, ubicada en calle Padre Vázquez 586.