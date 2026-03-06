El Festival del Malbec y el Olivo vuelve a Maipú con tres noches de shows

Festival del Malbec y el Olivo en marzo en Maipú.

Hay que apurarse ya que se encuentran disponibles las entradas para la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo , que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo en el Teatro Griego Papa Francisco, ubicado en el Parque Metropolitano de Maipú Municipio .

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Entradaweb , en una etapa de preventa que permite acceder a mejores precios. Además, quienes asistan al evento también pueden comprar anticipadamente los tickets de estacionamiento oficial del festival mediante la misma modalidad.

El festival contará con tres jornadas con destacados artistas nacionales y provinciales.

Domingo 22 de marzo

Cruzando el Charco, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, Magnolia Monti y DJs invitados.

Lunes 23 de marzo

Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros, La Klave y DJs invitados.

Las puertas del predio abrirán a las 18 horas y el evento es apto para todo público.

Beneficio para vecinos de Maipú Municipio

Los vecinos maipucinos cuentan con un precio especial para el sector general de $15.000. Este beneficio se adquiere de manera presencial presentando DNI en el Teatro Imperial o en las delegaciones municipales, con un máximo de dos entradas por persona. Esta venta de entradas estará disponible desde el lunes 9 de marzo.

Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad podrán acceder a entradas con descuento especial y cupos limitados. Para gestionarlas deberán realizar el trámite correspondiente en la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Maipú, ubicada en calle Padre Vázquez 586.