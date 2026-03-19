Festival del Malbec y el Olivo: grilla completa, entradas, accesos y todo lo que hay que saber

Festival del Malbec y el Olivo en el Parque Metropolitano.

El Festival del Malbec y el Olivo se realizará los días sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo en el Teatro Griego Papa Francisco , ubicado en el Parque Metropolitano de Maipú Municipio.

Las actividades comenzarán cada jornada desde las 18.00 horas y combinarán música en vivo, gastronomía, propuestas culturales y espacios recreativos para disfrutar al aire libre.

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La primera jornada tendrá una fuerte impronta folclórica , con propuestas ligadas a la identidad cultural y territorial.

Soledad Pastorutti

Nahuel Pennisi

Cristian Solóa

Retoños Lugareños

La Huella

repetición fiesta de la vendimia, Nahuel Pennisi Foto: Cristian Lozano

Será una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música celebran las raíces de Maipú.

Domingo 22 de marzo: una propuesta urbana y contemporánea

La segunda jornada tendrá una impronta más moderna y dinámica, con artistas vinculados a las nuevas escenas musicales.

La grilla estará integrada por:

Cruzando el Charco

Gauchito Club

Silvestre y La Naranja

Magnolia Monti

Gauchito Club.png

Una noche donde el Malbec y el olivo se fusionarán con estéticas contemporáneas y una experiencia musical más urbana.

Lunes 23 de marzo: cierre a puro baile

La última jornada será una invitación a celebrar con música popular, picada, vino tinto y baile.

En el escenario se presentarán:

Q’ Lokura

La Pepa Brizuela

Los Playeros

La Klave

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El festival cerrará con una gran fiesta que convoca a distintas generaciones bajo una misma pista de baile.

¿Qué experiencias habrá en el predio del Festival del Malbec y el Olivo?

Además de los shows en vivo, el festival contará con múltiples propuestas para el público.

Habrá DJ en vivo y tres pantallas gigantes, que permitirán seguir los espectáculos desde cualquier sector del predio.

También se podrá disfrutar de:

paseo de artesanos

patio de food trucks

propuestas gastronómicas variadas

opciones aptas para celíacos y vegetarianos

Además, se dispondrá de una zona de picnic para descansar y puestos de hidratación.

En el predio también funcionará una carpa de servicios municipales, donde se brindará asesoramiento sobre salud mental y prevención del bullying. En el marco del Mes de la Mujer, habrá además un espacio dedicado a la salud femenina.

Accesos y estacionamiento para el Festival del Malbec y el Olivo

El estacionamiento tendrá un valor de:

$5.000 por día

$10.000 el abono por los tres días

Las entradas para el estacionamiento pueden comprarse a través de la plataforma Entradaweb.

Los accesos al predio serán por:

JB Martínez (cerca de calle Los Artesanos)

calle Los Artesanos

El festival contará con dos sectores principales:

1 Teatro Griego: acceso únicamente con entrada.

2 Zona de feriantes y patio de comidas: acceso libre y gratuito, con pantallas para seguir los shows.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Festival del Malbec y el Olivo?

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de Entradaweb, en una etapa de preventa.

Precios disponibles:

Entrada general: $20.000

Entrada preferencial: $26.000

Abono general tres noches: $50.000

Qué se puede llevar y qué no al Teatro Griego para el Festival del Malbec y el Olivo

Para ingresar al teatro es obligatorio presentar:

DNI físico o digital

entrada física o digital

No está permitido ingresar con:

sillas o reposeras

bebidas alcohólicas

envases de vidrio

elementos inflamables o punzantes

drones

equipos profesionales de fotografía

punteros láser

paraguas o sombrillas

pirotecnia

sustancias ilegales

banderas con varillas

En la zona libre del predio sí está permitido llevar:

reposeras

conservadoras

sillas o mesas

vasos plásticos

mate

repelente

Qué colectivos llegan al Parque Metropolitano de Maipú Municipio

Las líneas de colectivo que pasan por las inmediaciones del predio son: