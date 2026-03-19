19 de marzo de 2026
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Festival del Malbec y el Olivo

Festival del Malbec y el Olivo: grilla completa, entradas, accesos y todo lo que hay que saber

El Festival del Malbec y el Olivo se realizará el 21, 22 y 23 de marzo en el Teatro Griego Papa Francisco de Maipú Municipio, con shows de Soledad Pastorutti, Cruzando el Charco, Gauchito Club y Q’ Lokura.

Festival del Malbec y el Olivo en el Parque Metropolitano.

Festival del Malbec y el Olivo en el Parque Metropolitano.

Las actividades comenzarán cada jornada desde las 18.00 horas y combinarán música en vivo, gastronomía, propuestas culturales y espacios recreativos para disfrutar al aire libre.

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Las bandas y artistas que tocarán en el Festival del Malbec y el Olivo

  • Sábado 21 de marzo: una noche de raíces y tradición

La primera jornada tendrá una fuerte impronta folclórica, con propuestas ligadas a la identidad cultural y territorial.

Actuarán:

  • Soledad Pastorutti

  • Nahuel Pennisi

  • Cristian Solóa

  • Retoños Lugareños

  • La Huella

repetición fiesta de la vendimia, Nahuel Pennisi

Será una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música celebran las raíces de Maipú.

  • Domingo 22 de marzo: una propuesta urbana y contemporánea

La segunda jornada tendrá una impronta más moderna y dinámica, con artistas vinculados a las nuevas escenas musicales.

La grilla estará integrada por:

  • Cruzando el Charco

  • Gauchito Club

  • Silvestre y La Naranja

  • Magnolia Monti

Gauchito Club.png

Una noche donde el Malbec y el olivo se fusionarán con estéticas contemporáneas y una experiencia musical más urbana.

  • Lunes 23 de marzo: cierre a puro baile

La última jornada será una invitación a celebrar con música popular, picada, vino tinto y baile.

En el escenario se presentarán:

  • Q’ Lokura

  • La Pepa Brizuela

  • Los Playeros

  • La Klave

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El festival cerrará con una gran fiesta que convoca a distintas generaciones bajo una misma pista de baile.

¿Qué experiencias habrá en el predio del Festival del Malbec y el Olivo?

Además de los shows en vivo, el festival contará con múltiples propuestas para el público.

Habrá DJ en vivo y tres pantallas gigantes, que permitirán seguir los espectáculos desde cualquier sector del predio.

También se podrá disfrutar de:

  • paseo de artesanos

  • patio de food trucks

  • propuestas gastronómicas variadas

  • opciones aptas para celíacos y vegetarianos

Además, se dispondrá de una zona de picnic para descansar y puestos de hidratación.

En el predio también funcionará una carpa de servicios municipales, donde se brindará asesoramiento sobre salud mental y prevención del bullying. En el marco del Mes de la Mujer, habrá además un espacio dedicado a la salud femenina.

Accesos y estacionamiento para el Festival del Malbec y el Olivo

El estacionamiento tendrá un valor de:

  • $5.000 por día

  • $10.000 el abono por los tres días

Las entradas para el estacionamiento pueden comprarse a través de la plataforma Entradaweb.

Los accesos al predio serán por:

  • JB Martínez (cerca de calle Los Artesanos)

  • calle Los Artesanos

El festival contará con dos sectores principales:

1 Teatro Griego: acceso únicamente con entrada.

2 Zona de feriantes y patio de comidas: acceso libre y gratuito, con pantallas para seguir los shows.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Festival del Malbec y el Olivo?

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de Entradaweb, en una etapa de preventa.

Precios disponibles:

  • Entrada general: $20.000

  • Entrada preferencial: $26.000

  • Abono general tres noches: $50.000

Qué se puede llevar y qué no al Teatro Griego para el Festival del Malbec y el Olivo

Para ingresar al teatro es obligatorio presentar:

  • DNI físico o digital

  • entrada física o digital

No está permitido ingresar con:

  • sillas o reposeras

  • bebidas alcohólicas

  • envases de vidrio

  • elementos inflamables o punzantes

  • drones

  • equipos profesionales de fotografía

  • punteros láser

  • paraguas o sombrillas

  • pirotecnia

  • sustancias ilegales

  • banderas con varillas

En la zona libre del predio sí está permitido llevar:

  • reposeras

  • conservadoras

  • sillas o mesas

  • vasos plásticos

  • mate

  • repelente

Qué colectivos llegan al Parque Metropolitano de Maipú Municipio

Las líneas de colectivo que pasan por las inmediaciones del predio son:

  • 820

  • 824

  • 823

  • 928

  • 931

  • 750

Temas
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