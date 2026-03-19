Festival del Malbec y el Olivo: grilla completa, entradas, accesos y todo lo que hay que saber

El Festival del Malbec y el Olivo se realizará los días sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo en el Teatro Griego Papa Francisco, ubicado en el Parque Metropolitano de Maipú Municipio.
El Festival del Malbec y el Olivo se realizará el 21, 22 y 23 de marzo en el Teatro Griego Papa Francisco de Maipú Municipio, con shows de Soledad Pastorutti, Cruzando el Charco, Gauchito Club y Q’ Lokura.
El Festival del Malbec y el Olivo se realizará los días sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo en el Teatro Griego Papa Francisco, ubicado en el Parque Metropolitano de Maipú Municipio.
Las actividades comenzarán cada jornada desde las 18.00 horas y combinarán música en vivo, gastronomía, propuestas culturales y espacios recreativos para disfrutar al aire libre.
La primera jornada tendrá una fuerte impronta folclórica, con propuestas ligadas a la identidad cultural y territorial.
Actuarán:
Soledad Pastorutti
Nahuel Pennisi
Cristian Solóa
Retoños Lugareños
La Huella
Será una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música celebran las raíces de Maipú.
La segunda jornada tendrá una impronta más moderna y dinámica, con artistas vinculados a las nuevas escenas musicales.
La grilla estará integrada por:
Cruzando el Charco
Gauchito Club
Silvestre y La Naranja
Magnolia Monti
Una noche donde el Malbec y el olivo se fusionarán con estéticas contemporáneas y una experiencia musical más urbana.
La última jornada será una invitación a celebrar con música popular, picada, vino tinto y baile.
En el escenario se presentarán:
Q’ Lokura
La Pepa Brizuela
Los Playeros
La Klave
El festival cerrará con una gran fiesta que convoca a distintas generaciones bajo una misma pista de baile.
Además de los shows en vivo, el festival contará con múltiples propuestas para el público.
Habrá DJ en vivo y tres pantallas gigantes, que permitirán seguir los espectáculos desde cualquier sector del predio.
También se podrá disfrutar de:
paseo de artesanos
patio de food trucks
propuestas gastronómicas variadas
opciones aptas para celíacos y vegetarianos
Además, se dispondrá de una zona de picnic para descansar y puestos de hidratación.
En el predio también funcionará una carpa de servicios municipales, donde se brindará asesoramiento sobre salud mental y prevención del bullying. En el marco del Mes de la Mujer, habrá además un espacio dedicado a la salud femenina.
El estacionamiento tendrá un valor de:
$5.000 por día
$10.000 el abono por los tres días
Las entradas para el estacionamiento pueden comprarse a través de la plataforma Entradaweb.
Los accesos al predio serán por:
JB Martínez (cerca de calle Los Artesanos)
calle Los Artesanos
El festival contará con dos sectores principales:
1 Teatro Griego: acceso únicamente con entrada.
2 Zona de feriantes y patio de comidas: acceso libre y gratuito, con pantallas para seguir los shows.
Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de Entradaweb, en una etapa de preventa.
Precios disponibles:
Entrada general: $20.000
Entrada preferencial: $26.000
Abono general tres noches: $50.000
Para ingresar al teatro es obligatorio presentar:
DNI físico o digital
entrada física o digital
No está permitido ingresar con:
sillas o reposeras
bebidas alcohólicas
envases de vidrio
elementos inflamables o punzantes
drones
equipos profesionales de fotografía
punteros láser
paraguas o sombrillas
pirotecnia
sustancias ilegales
banderas con varillas
En la zona libre del predio sí está permitido llevar:
reposeras
conservadoras
sillas o mesas
vasos plásticos
mate
repelente
Las líneas de colectivo que pasan por las inmediaciones del predio son:
820
824
823
928
931
750