Calendario nacional de atletismo

La Maratón Ciudad de San Rafael reúne a mil corredores en su 11ª edición

La Maratón, certificada a nivel internacional, consolida a San Rafael como destino deportivo y turístico de referencia en Cuyo.

La Maratón de San Rafael se disputará el próximo domingo.

Por Sitio Andino Departamentales

Este próximo domingo se vivirá la 11º edición de la Maratón Ciudad de San Rafael, evento que se consolida dentro del calendario nacional de competencias de atletismo. El evento deportivo tendrá su largada principal -para los 42 kilómetros- desde las 9 de la mañana- en la sede de la UTN de Los Reyunos.

Además, habrá otras distancias de 21, 10 y 4 kilómetros con recorridos que incluyen paisajes increíbles como Reyunos, El Tigre, la Villa 25 y la Ciudad. Todos los circuitos finalizan en el Centro Integrador Universitario (Gral. Paz y Urquiza), donde se dispondrá de un patio de comidas y stands de indumentaria deportiva.

image

Maratón, instalada en el calendario nacional

“Desde la Dirección de Deportes apoyamos este tipo de eventos que promueven la actividad física y posicionan a San Rafael como destino deportivo”, señaló Jorge Ercoli, desde la Dirección de Deportes.

Por su parte, el director de Asuntos Institucionales de la UTN, Bruno Romani, destacó: “nuestra maratón ya instalada en el calendario nacional, con circuitos certificados internacionalmente. Se trata de una oportunidad importante para aportar al desarrollo de la región”.

image

En total serán unos 1.000 corredores de diferentes puntos de la región y la Argentina. La Maratón Ciudad de San Rafael es una de las más convocantes de Mendoza y Cuyo, pese a ser una de las más jóvenes del calendario nacional.

Otro dato importante es que la competencia está certificada por organismos internacionales, lo que permite que los corredores registren sus tiempos oficiales y puedan utilizarlos para clasificar a competencias internacionales.

