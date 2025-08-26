una buena iniciativa

Deporte inclusivo en San Rafael: conocé las novedades del Nacional de Atletismo que se viene

Más de 75 atletas con síndrome de Down competirán en el Nacional de Atletismo en el departamento de San Rafael. Entrá a la nota y conocé más.

San Rafael albergará a una buena cantidad de competidores.

 Por Martín Sebastián Colucci

Este fin de semana, San Rafael se convertirá en el epicentro del deporte inclusivo al recibir el Campeonato Nacional de Atletismo para personas con síndrome de Down. El evento reunirá a más de 75 atletas de 13 provincias argentinas, que competirán en la pista profesional de atletismo del Polideportivo 1 durante el sábado 30 y domingo 31 de agosto, con entrada libre y gratuita.

‍ Un torneo federal que impulsa el deporte inclusivo en San Rafael

La competencia contará con la participación de delegaciones de provincias como San Luis, San Juan, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y muchas más, convirtiéndose en una verdadera muestra de integración federal. Cada atleta llegará acompañado por su familia, lo que no solo asegura un clima de camaradería en la pista, sino que también representa un importante impulso para el turismo local, con hoteles y comercios beneficiados por la llegada de visitantes.

El torneo es considerado uno de los eventos más destacados del calendario del deporte adaptado en Argentina, ya que promueve la igualdad de oportunidades, el desarrollo deportivo y la integración social de las personas con síndrome de Down. En esta edición, los competidores demostrarán sus habilidades en pruebas de velocidad, resistencia, salto y lanzamiento, en un marco de inclusión y celebración.

atletismo inclusivo (2)

San Rafael, escenario de integración y deporte

Este campeonato tiene una magnitud enorme y es un orgullo que se realice en San Rafael. Promueve el deporte inclusivo y la integración social, valores que queremos seguir fortaleciendo en toda la provincia”, destacó Jorge Pizarro, coordinador de Deportes Adaptados.

En la misma línea, el reconocido paraatleta Juan Sumarán invitó a toda la comunidad a sumarse al evento: “Queremos que la gente se acerque al poli para disfrutar de estas jornadas de competencia y acompañar a los deportistas. Será una verdadera fiesta del deporte inclusivo”.

De esta manera, San Rafael no sólo albergará un certamen deportivo, sino que reafirmará su compromiso con la inclusión, la igualdad y la promoción del deporte adaptado, consolidándose como un polo de referencia en el interior del país para este tipo de iniciativas.

