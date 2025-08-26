Forestación en San Rafael: 300 nuevos ejemplares en el centro y 10 mil hasta fin de año.

Como ocurre todos los años, el Municipio de San Rafael trabaja en un intenso plan de forestación en el departamento. Por estos días las tareas se centran en el centro de la Ciudad y -hasta fin de año- continuarán extendiéndose por barrios y distritos. Los trabajos comenzaron hasta aproximadamente un mes y se prevé llegar a 10 mil nuevos árboles.
“En esta primera etapa los trabajos los estamos haciendo en el sector comprendido entre El Libertador, 9 de Julio, Yrigoyen y Sarmiento”, indicó el Subsecretario de Servicios Públicos de la comuna, Juan Gasman.