Forestación en San Rafael: 300 nuevos ejemplares en el centro y 10 mil hasta fin de año.

Por Sitio Andino Departamentales







Como ocurre todos los años, el Municipio de San Rafael trabaja en un intenso plan de forestación en el departamento. Por estos días las tareas se centran en el centro de la Ciudad y -hasta fin de año- continuarán extendiéndose por barrios y distritos. Los trabajos comenzaron hasta aproximadamente un mes y se prevé llegar a 10 mil nuevos árboles.

image San Rafael trabaja en un intenso plan de forestación. Forestación en San Rafael “En esta primera etapa los trabajos los estamos haciendo en el sector comprendido entre El Libertador, 9 de Julio, Yrigoyen y Sarmiento”, indicó el Subsecretario de Servicios Públicos de la comuna, Juan Gasman.

En el cuadrante se colocarán aproximadamente 300 nuevos forestales entre moras y fresnos. Además, en el sector, se realiza la extracción de ejemplares que cumplieron su vida útil.

image Se realiza la extracción de ejemplares que cumplieron su vida útil. “Se trabaja todo de acuerdo a un relevamiento previo con el estado de forestales, los ejemplares a reemplazar y nichos existentes”, agregó el funcionario.

De cara a lo que se viene, los trabajos continuarán en el distrito de Real del Padre. “Nuestro objetivo es cuidar, renovar y fortalecer el arbolado público sanrafaelino ”, concluyó.