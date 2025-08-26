Cuidado del arbolado público

Forestación en San Rafael: 300 nuevos ejemplares en el centro y 10 mil hasta fin de año

El plan municipal de San Rafael busca fortalecer, renovar y mantener el arbolado en distintos sectores de la ciudad y distritos como Real del Padre.

Forestación en San Rafael: 300 nuevos ejemplares en el centro y 10 mil hasta fin de año.

Forestación en San Rafael: 300 nuevos ejemplares en el centro y 10 mil hasta fin de año.

Por Sitio Andino Departamentales

Como ocurre todos los años, el Municipio de San Rafael trabaja en un intenso plan de forestación en el departamento. Por estos días las tareas se centran en el centro de la Ciudad y -hasta fin de año- continuarán extendiéndose por barrios y distritos. Los trabajos comenzaron hasta aproximadamente un mes y se prevé llegar a 10 mil nuevos árboles.

image
San Rafael trabaja en un intenso plan&nbsp; de forestaci&oacute;n.

San Rafael trabaja en un intenso plan de forestación.

Forestación en San Rafael

“En esta primera etapa los trabajos los estamos haciendo en el sector comprendido entre El Libertador, 9 de Julio, Yrigoyen y Sarmiento”, indicó el Subsecretario de Servicios Públicos de la comuna, Juan Gasman.

Lee además
San Rafael albergará a una buena cantidad de competidores.
una buena iniciativa

Deporte inclusivo en San Rafael: conocé las novedades del Nacional de Atletismo que se viene
Estudiantes de San Rafael participaron de la Copa Robótica Argentina. video
jóvenes y tecnología

Estudiantes de San Rafael dejaron su huella en la Copa Robótica Argentina

En el cuadrante se colocarán aproximadamente 300 nuevos forestales entre moras y fresnos. Además, en el sector, se realiza la extracción de ejemplares que cumplieron su vida útil.

image
Se realiza la extracci&oacute;n de ejemplares que cumplieron su vida &uacute;til.

Se realiza la extracción de ejemplares que cumplieron su vida útil.

“Se trabaja todo de acuerdo a un relevamiento previo con el estado de forestales, los ejemplares a reemplazar y nichos existentes”, agregó el funcionario.

Temas
Seguí leyendo

FUSIONA regresa a Mendoza con la primera exposición de construcción, diseño e interiorismo del sur provincial

San Rafael: proyecto de ordenanza para frenar el uso indebido de vehículos en parques

San Rafael ya disfruta del parque infantil Eva Perón en Villa Atuel

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile

Alerta por incendios en Mendoza: durante el fin de semana se registraron 88 siniestros

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Diputado de San Rafael pide a OSEP informes por demoras en entrega de medicación oncológica

San Rafael ofrece un amplio abanico de actividades gratuitas para el adulto mayor

LO QUE SE LEE AHORA
Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas sociales.
Convocatoria

Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas

Las Más Leídas

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor

Te Puede Interesar

La Legislatura de la provincia de Mendoza aprobó la denominada Ley Hojarasca.
Ley Hojarasca

Barrido legislativo en la provincia de Mendoza: las decenas de normas derogadas por "obsoletas"

Por Florencia Martinez del Rio
El Fachi Alcaraz, condenado a 20 años de cárcel por homicidio y otros delitos. 
caso pablo cataldo

El inesperado giro en una causa por homicidio tras un juicio por jurado estancado

Por Pablo Segura
De implementarse, los argentinos deberían atrasar sus relojes en el periodo invernal
Efectos

Cómo el cambio de huso horario mejora la salud y la capacidad de atención en las personas

Por Carla Canizzaro