Etiec no para de ganar en Beach Handball ¿Cuál es la hazaña que logró?

El club Etiec , que representó a la Municipalidad de Maipú en los Juegos Sanmartinianos , se consagró campeón por tercer año consecutivo en beach handball . El logro les permitió clasificar a la etapa nacional de los Juegos Evita , que se disputarán en Mar del Plata. El festejo llegó tanto en la rama femenina como en la masculina.

Este elenco maipucino sigue siendo un referente dentro del ascendente deporte. No es la primera vez que se alza con campeonatos de renombre.

El equipo femenino venció en la final a Tupungato por 2-0 en sets corridos , luego de superar en la fase previa a Capital, San Rafael y nuevamente a Tupungato en un día marcado por el viento Zonda.

Los varones festejaron contra la UNCuyo

En la rama masculina, el equipo de ETIEC derrotó en la final a Capital (UNCuyo) por 2-0, luego de vencer en la fase previa a Tunuyán y San Rafael con idéntico resultado.

Plantel masculino – DT Jesús González:

Facundo Agustín Montecino Arias

Bautista Luciano Espinoza

Emiliano Valentín Becerra Lucero

Nahman Máximo

Donato Benjamín Dalmaso Fortte

Cristóbal Lázaro

Manuel Andrés Ochoa Freiria

Ian Rocco

Palabra del DT el club Etiec: “No es poca cosa ser tricampeones”

El entrenador Jesús González, a cargo de ambas ramas, expresó su orgullo: “La verdad estoy muy feliz por los resultados. Venimos trabajando hace dos meses para este torneo, y los chicos dejaron todo en cada partido. Quiero agradecer a los jugadores, a sus padres por confiar en mí y a mi familia, porque sin su apoyo no podría hacer lo que tanto me gusta. Y un plus que me llena de alegría es que mi hija Melanie sea parte del equipo campeón. Eso no tiene precio”, dijo.

Con este nuevo título, ETIEC reafirma su hegemonía en el beach handball mendocino y representará a la provincia en el certamen nacional en Mar del Plata.