Histórico: el hockey sobre césped de General Alvear ya tiene personería jurídica

El intendente de General Alvear Alejandro Molero, presente en la entrega.

La encargada de esta área, Natalia Castillo, destacó que “es un gran logro fruto de la voluntad y el compromiso de toda la comisión, que hoy cuenta con el marco legal para seguir potenciando el hockey en Alvear”. Además, subrayó que el municipio acompaña a las instituciones en la tramitación de personerías jurídicas, con el objetivo de fortalecer entidades deportivas, culturales y sociales.

Por su parte, el entrenador Boris Dubrovsky remarcó que “han pasado 34 años desde que el hockey llegó a General Alvear y hoy, gracias al trabajo de la comisión, logramos consolidar equipos y obtener este reconocimiento legal”. Actualmente, la asociación reúne a cuatro equipos activos, que vienen trabajando desde 2021 y ahora cuentan con un marco formal para seguir creciendo.

El Hockey Sobre Césped de General Alvear cuenta con personería jurídica.