Deporte y crecimiento

Histórico: el hockey sobre césped de General Alvear ya tiene personería jurídica

Tras 34 años de historia, la Asociación Civil de General Alvear logró este reconocimiento que abre una nueva etapa para la disciplina.

El intendente de General Alvear Alejandro Molero, presente en la entrega.

El intendente de General Alvear Alejandro Molero, presente en la entrega.

La encargada de esta área, Natalia Castillo, destacó que “es un gran logro fruto de la voluntad y el compromiso de toda la comisión, que hoy cuenta con el marco legal para seguir potenciando el hockey en Alvear”. Además, subrayó que el municipio acompaña a las instituciones en la tramitación de personerías jurídicas, con el objetivo de fortalecer entidades deportivas, culturales y sociales.

Lee además
Los bomberos voluntarios de Bowen y una situación complicada. video
Uso indebido del fuego

Bomberos de Bowen alertan por incendios intencionales en zonas rurales
El muchacho pidió que el Centro de Día Nuevo Sol en General Alvear no cierre video
Socialización

"Me cambió la vida": la historia de Jeremías, un joven que encontró en el Centro de Día de Alvear un espacio de inclusión

Por su parte, el entrenador Boris Dubrovsky remarcó que “han pasado 34 años desde que el hockey llegó a General Alvear y hoy, gracias al trabajo de la comisión, logramos consolidar equipos y obtener este reconocimiento legal”. Actualmente, la asociación reúne a cuatro equipos activos, que vienen trabajando desde 2021 y ahora cuentan con un marco formal para seguir creciendo.

El Hockey Sobre Césped de General Alvear cuenta con personería jurídica.

Embed - ENTREGARON LA PERSONERÍA A LA ASOCIACIÓN ALVEARENSE DE HOCKEY SOBRE CÉSPED

Temas
Seguí leyendo

Seguridad que se ve: pecheras reflectivas para niños en General Alvear

Operativo especial en General Alvear para escoltar a los hinchas chilenos tras los incidentes en Avellaneda

General Alvear potencia el talento mendocino con el Encuentro de Cerámica y Vitrofusión

General Alvear volvió a marchar: reclaman por el veto a la Ley de Discapacidad

Cómo avanza la causa judicial del docente acusado de abuso sexual infantil en General Alvear

General Alvear recupera el viaducto de Calle 7, arteria vital para la economía regional

General Alvear: polémica por la ocupación de terrenos junto a las vías del ferrocarril

General Alvear: más de un centenar de docentes participaron de una jornada sobre problemáticas juveniles

LO QUE SE LEE AHORA
Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas sociales.
Convocatoria

Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas

Las Más Leídas

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

Científica y policías de investigaciones de San Rafael trabajan en el lugar del hecho.
preocupación

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Te Puede Interesar

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Por Carla Canizzaro
Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos

Por Soledad Maturano
La Policía de Mendoza realiza controles de alcoholemia en toda la provincia
Más conciencia al volante

La Policía de Mendoza controló 1.600 vehículos y detectó 28 conductores alcoholizados

Por Sitio Andino Policiales