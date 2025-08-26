"Defender Mendoza es el objetivo": Jorge Difonso ratificó los lineamientos del frente Provincias Unidas

El candidato a diputado nacional, Jorge Difonso, reafirmó los principios del frente Provincias Unidas - Defendamos Mendoza, espacio que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
El diputado provincial remarcó que la nueva fuerza busca representar a los mendocinos en las elecciones legislativas con propuestas de corte provincial.
El actual diputado provincial aclaró que el objetivo central es defender los intereses de la provincia, en un escenario político marcado por tensiones con la Nación y reacomodamientos en el plano local.
“Hemos logrado conformar un frente 100% mendocino que tiene que ver con los ideales y la agenda de Mendoza”, sostuvo Difonso, al enumerar economía regional, recuperación industrial y conectividad vial como ejes.
En diálogo con Noticiero Andino, remarcó que ideológicamente se posicionan en base al slogan “ni (Javier) Milei con (Alfredo) Cornejo ni el peronismo con La Cámpora”, y ubicó a Provincias Unidas en línea con la alianza nacional en el que “se han unido distintos gobernadores como el de Córdoba (Martín Llaryora) y el de Santa Fe (Maximiliano Pullaro) para plantear la defensa de sus lugares”.
El legislador apuntó a postergaciones que atribuyó a la administración cornejista: “Abandonaron las rutas” —señaló— y advirtió que “se está hablando de instalarlas con peaje”.
También cuestionó educación y seguridad, al afirmar que “la educación [está] prácticamente por el suelo” y que “la seguridad [está] en llamas”.
En materia productiva, Difonso afirmó que “la economía regional [está] prácticamente destruida”, pese a que “todos los años a Mendoza le aporta más de 1.200 millones de dólares”.
Señaló que “los precios no han alcanzado a cubrir los costos” y advirtió el impacto laboral: “Un productor que perdemos son puestos de empleo que se pierden”. Estos temas, dijo, integran la agenda de Defendamos Mendoza para octubre.
De cara a la contienda legislativa, el dirigente subrayó la identidad provincial como requisito: “Fundamentalmente… el domicilio, es decir, ser mendocino y querer Mendoza”.
Anticipó una “propuesta integral que representa a cada una de las regiones de los oasis” y que buscará llevar esa agenda a cada Concejo Deliberante, a la Legislatura provincial y al Congreso de la Nación.