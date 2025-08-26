Elecciones 2025

"Defender Mendoza es el objetivo": Jorge Difonso ratificó los lineamientos del frente Provincias Unidas

El diputado provincial remarcó que la nueva fuerza busca representar a los mendocinos en las elecciones legislativas con propuestas de corte provincial.

El diputado provincial encabeza la lista de PU para el Congreso Nacional

El diputado provincial encabeza la lista de PU para el Congreso Nacional

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Departamentales

El candidato a diputado nacional, Jorge Difonso, reafirmó los principios del frente Provincias Unidas - Defendamos Mendoza, espacio que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El actual diputado provincial aclaró que el objetivo central es defender los intereses de la provincia, en un escenario político marcado por tensiones con la Nación y reacomodamientos en el plano local.

Un frente 100% mendocino, con agenda propia

“Hemos logrado conformar un frente 100% mendocino que tiene que ver con los ideales y la agenda de Mendoza”, sostuvo Difonso, al enumerar economía regional, recuperación industrial y conectividad vial como ejes.

En diálogo con Noticiero Andino, remarcó que ideológicamente se posicionan en base al slogan “ni (Javier) Milei con (Alfredo) Cornejo ni el peronismo con La Cámpora”, y ubicó a Provincias Unidas en línea con la alianza nacional en el que “se han unido distintos gobernadores como el de Córdoba (Martín Llaryora) y el de Santa Fe (Maximiliano Pullaro) para plantear la defensa de sus lugares”.

Jorge Difonso criticó a la gestión provincial

El legislador apuntó a postergaciones que atribuyó a la administración cornejista: “Abandonaron las rutas” —señaló— y advirtió que “se está hablando de instalarlas con peaje”.

Frente Hacemos, ex LAUM, Fuerzas del Centro, Jorge Difonso, Roberto Righi, Flavia Manoni, Gerardo Santarelli 02
Jorge Difonso y algunos de los dirigentes que integran la Alianza Provincias Unidas.

Jorge Difonso y algunos de los dirigentes que integran la Alianza Provincias Unidas.

También cuestionó educación y seguridad, al afirmar que “la educación [está] prácticamente por el suelo” y que “la seguridad [está] en llamas”.

  • Rutas e infraestructura vial: “Abandonaron las rutas; se habla de peaje”.
  • Educación: “Infraestructura deteriorada y docentes entre los peores pagos”.
  • Seguridad: “Policías que renuncian todos los meses; más de 20 bajas mensuales”.

Economía regional: precios, costos y empleo

En materia productiva, Difonso afirmó que “la economía regional [está] prácticamente destruida”, pese a que “todos los años a Mendoza le aporta más de 1.200 millones de dólares”.

Señaló que “los precios no han alcanzado a cubrir los costos” y advirtió el impacto laboral: “Un productor que perdemos son puestos de empleo que se pierden”. Estos temas, dijo, integran la agenda de Defendamos Mendoza para octubre.

La identidad de la Alianza Provincias Unidas en Mendoza

De cara a la contienda legislativa, el dirigente subrayó la identidad provincial como requisito: “Fundamentalmente… el domicilio, es decir, ser mendocino y querer Mendoza”.

Anticipó una “propuesta integral que representa a cada una de las regiones de los oasis” y que buscará llevar esa agenda a cada Concejo Deliberante, a la Legislatura provincial y al Congreso de la Nación.

