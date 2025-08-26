Denuncia en General Alvear

Un abogado asumirá la defensa de Fernando Roldán tras denunciar humillaciones en una finca

El abogado Alfredo Beltramone sostuvo que el joven trabajó sin libertad de elección y bajo condiciones degradantes. Presentarán medidas en el fuero penal.

El abogado Alfredo Beltramone representará a Fernando Roldán.

El letrado fue muy gráfico al expresar que en sus 23 años de profesión nunca vio nada igual y explicó a NoticieroAndino los alcances de la denuncia en el fuero penal. Quien además agregó; "Como mucha gente de acá del departamento vi la nota en TVA y le escribí a la señora María para poner a Fernando a contar su historia, a que lo puedo ayudar y representar en este difícil momento de violencia que ha atravesado desde hace un tiempo. Estas cosas, cuando suceden, uno se indigna de tal manera que deja de lado cualquier cuestión vinculada a los honorarios y actúa para ayudar a este chico, qué se encuentra en esta situación tan vulnerable.

Además, agregó; "independientemente de la cuestión laboral, acá hay una reducción de la servidumbre, porque esta persona ha sido obligada a trabajar bajo condiciones humillantes, su dignidad ha quedado por el piso, no teniendo posibilidad ni libertad de elegir".

La palabra del ahora abogado defensor de Fernando Roldán, Alfredo Beltramone

