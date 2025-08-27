Pedido a la justicia

El párroco de Real del Padre reclamó tras el robo en el Colegio Sagrada Familia

Los delincuentes ingresaron de madrugada al Colegio Sagrada Familia de Real del Padre. No es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo.

Nicolás Ortiz sacerdote de Real del Padre.

Por Sitio Andino Departamentales

En las últimas horas, el Colegio Sagrada Familia de la localidad de Real del Padre en General Alvear fue blanco de los delincuentes que ingresaron al predio, rompieron una ventana y se llevaron herramientas de trabajo, elementos del kiosco escolar y hasta un llavero con todas las llaves de la institución, lo que obligó a cambiar las cerraduras en su totalidad.

El sacerdote contó a los micrófonos de TVA lo acontecido: "A la madrugada de hoy han ingresado unas personas al establecimiento escolar, han roto una reja que estaba empotrada, además de un vidrio y han entrado a la cocina donde se llevaron herramientas, utensilios importantes de la escuela y las llaves, que fue lo que más lamentamos, por lo que debimos cambiar todas las cerraduras de la escuela e invertir para reponer juegos nuevos, esperemos que la devuelvan".

"Nosotros siempre como parroquia estamos ayudando por Cáritas, pero esto que nos hacen termina por destrozarnos. Vemos que estamos solos por desgracias ante estas situaciones de inseguridad. Es una pena porque Real del Padre es un pueblo muy tranquilo", aseveró el párroco.

Inseguridad en Real del Padre: el Colegio Sagrada Familia fue víctima de los ladrones

